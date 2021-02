“Terminen con las payasadas”, Fernández defiende vacunación VIP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, justificó que integrantes de alto nivel de su gobierno, incluida la vicepresidenta, Cristina Fernández, hayan sido vacunadas contra Covid-19 antes que personal de salud y adultos mayores.

En su visita a México y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el argentino fue cuestionado sobre este tema en la conferencia mañanera del Palacio Nacional y defendió que integrantes de su gobierno, diputados, senadores hayan sido vacunados al asegurar que no existe un tipo penal para sancionar el esquema de inmunización VIP que ocurrió en su país.

Alberto Fernández reconoció que la actitud del ministro de Salud, Ginés González García, fue reprochable, pero admitió lo difícil que fue tomar la decisión de pedir su renuncia.

“Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, declaró.

Recordó que no existe ningún tipo penal para atribuir un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera; “no existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes”.

Y agregó en tono molesto:"difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé por mi conducta. Le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en que universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´".

El presidente de Aregentina refirió que 70 personas se vacunaron “en condiciones irregulares” pero recordó que también “se dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas”, ante lo cual “hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno. Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo”.

Advirtió que por el escándalo de las “vacunas vip”, se van a ir “los funcionarios que se tengan que ir”, pero advirtió: “No voy a hacerme cargo del escarnio público que están haciendo sin medida en la Argentina”.

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández aseguró que la escasez de vacunas en Argentina se debe a que el país firmó contratos que “no están cumpliendo” los productores; “hay muchos contratos que se firmaron y se están incumpliendo por distintos motivos. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. Tratamos de sortear la falta de vacunas recurriendo a todas las ofertas que se dan”.

En ese sentido, djo que acompaña “la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna, que ha sido acaparada por algunos países.

En su oportunidad, el mandatario mexicano destacó las gestiones realizadas por el presidente Alberto Fernández para generar un mecanismo de producción para una vacuna contra el coronavirus en América Latina.

“Vamos a disponer de millones de dosis para América Latina y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina”, subrayó López Obrador, quien agradeció la intervención de Argentina en las gestiones conn Rusia para la obtención de la vacuna Sputnik V.

