Lo escondieron en el tanque de gasolina: Arrestan a conductor que intentó cruzar a mexicano en San Diego, California

En la garita de San Ysidro en San Diego, California, la más transitada del mundo, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se toparon con una escena que llamó la atención: un ciudadano mexicano estaba escondido dentro del tanque de gasolina de una camioneta y todo por pasar la frontera ilegalmente.

CBP officers in San Ysidro found something pretty different inside of the gas tank of a vehicle.



After a K9 alert, officers found a Mexican man inside of the gas tank of an SUV. The man was hidden inside a non-factory compartment constructed into the vehicle.



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¿Cómo descubrieron a mexicano escondido bajo camioneta en California?

Eran las 7:30 de la tarde cuando un joven de 20 años llegó al punto de inspección a bordo de una camioneta GMC modelo 2005. Todo parecía un cruce normal, hasta que un equipo canino de la CBP se puso alerta al revisar la parte baja del vehículo.

Los perros no se equivocaron; su olfato detectó algo raro en la estructura del tanque de combustible, lo que olbilgó a los oficiales a revisar más profundamente la unidad.

Mexicano escondido en tanque de combustible sufrió heridas graves

Al abrir el vehículo en la zona de inspección, los agentes encontraron un compartimento que no venía de fábrica. Estaba diseñado para ocultar a una persona justo en el espacio del tanque de gasolina. La situación era complicada: el hombre que iba escondido presentaba quemaduras graves provocadas por la cercanía con el combustible y las modificaciones del auto.

Personal de emergencias lo trasladó al Hospital Scripps Mercy en Chula Vista para recibir atención médica urgente.

Directora de puerto en San Diego, California, habla sobre las técnicas para cruzar la frontera

Mariza Marín, directora del puerto de San Ysidro, habló sobre las nuevas tácticas que usan los "polleros".

Según ella, para los traficantes la persona es solo una mercancía que puede ser comprimida en espacios donde el calor y los gases químicos ponen en riesgo su vida en cuestión de minutos.

Arresto y traslado al centro correccional de San Diego, California

El conductor de la camioneta, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue arrestado en el lugar. Tras ser interrogado, lo trasladaron al Centro Correccional Metropolitano en San Diego, donde enfrentará cargos federales por tráfico de personas.

Este tipo de delitos suelen castigarse con años de prisión, especialmente cuando la vida de la persona traficada se pone en peligro real, como ocurrió en este tanque de gasolina.

#Chihuahua | Buscan a extranjero, ciudadano de #Texas, EU, que al regresar a su país decidió brincarse las filas y meterse al frente de la cola.



Automovilistas lo denunciaron y cuando un agente se acercó, el agresor lo arrastró y agredió.



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"Polleros" utilizan nuevas tácticas para cruzar la frontera ilegalmente

Las autoridades fronterizas han detectado un aumento en el uso de talleres mecánicos clandestinos que modifican autos viejos para crear estos escondites.

Desde motores huecos hasta tanques de gas falsos, estas tácticas se han vuelto un nuevo método para los traficantes que intentan burlar la tecnología de los rayos X.