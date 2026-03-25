Noelia Castillo Ramos: La joven de Barcelona que recibirá la eutanasia este 26 de marzo

En España, un caso trágico conmociona a la población, después de que Noelia Castillo Ramos, originaria de Barcelona, obtuviera una autorización de un tribunal para poder recibir la eutanasia, la cual le brindarán los médicos el 26 de marzo de 2026.

A pesar de la voluntad de la joven de 25 años, su familia ha intentado imponer recursos judiciales por al menos 20 meses para evitar este desenlace. Sin embargo, ¿cómo es que la joven barcelonesa llegó a esta decisión? Una condición médica y agresiones sexuales fueron el detonante de todo.

De la agresión sexual a la paraplejía: El doloroso camino detrás de su decisión

Noelia Castillo fue víctima de al menos dos casos de agresiones sexuales. La primera fue de su exnovio, quien la violó después de que ella tomó pastillas para dormir. La segunda fue una agresión sexual por parte de tres jóvenes, la cual no denunció, y debido a dicho episodio, el 4 de octubre de 2022 se lanzó de un quinto piso para quitarse la vida.

La caída le causó una lesión medular completa, la cual derivó en una paraplejía que le impide la movilidad de la cintura hacia abajo del cuerpo, así como fuertes dolores neuropáticos.

Debido al diagnóstico, el cual es una paraplejía irreversible, en 2024 solicitó la eutanasia, la cual le fue aprobada por los órganos médicos correspondientes y también por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

No obstante, el padre de Noelia, apoyado por la organización Abogados Cristianos, presentó diversos recursos judiciales para tratar de echar abajo la decisión. Por al menos 20 meses, diversas instancias han deliberado este caso.

Batalla legal de 20 meses: El Tribunal Supremo avala la voluntad de Noelia

El Tribunal Supremo de España confirmó el criterio de los jueces de Cataluña, ya que se debe garantizar su derecho a acceder a la eutanasia y la negativa del padre no debe impedir ese ejercicio.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pidió una medida cautelar para frenar el procedimiento, la cual fue rechazada en marzo de 2026.

Aunque el padre está en contra de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven asegura que su madre, aunque está en contra de su decisión, está de acuerdo en acompañarla.

“Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, declaró en una entrevista reciente a la cadena Antena 3.