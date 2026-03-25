Cuidadora en guardería de Inglaterra admite homicidio involuntario de bebé de 14 meses de edad

Un bebé de apenas 14 meses de edad murió después de que una cuidadora en una guardería en Inglaterra lo puso a dormir boca abajo. La empresa se declaró culpable ante las autoridades este 25 de marzo de 2026.

Caso Noah Sibanda: Guardería en Inglaterra admite culpabilidad por muerte de bebé

La tragedia sucedió en diciembre de 2022, cuando el pequeño Noah Sibanda murió en el Fairytales Day Nursery, en la comunidad de Dudley. La compañía se declaró culpable ante las autoridades. Deborah Latewood, la dueña de 55 años, confesó que debió percatarse de que ponían a los niños a dormir en posiciones de alto riesgo.

La empleada Kimberley Cookson, de 23 años, previamente admitió homicidio por negligencia extrema. Ella forzó el sueño de Noah al colocarlo boca abajo en un cojín suave y presionarlo con su pierna.

Fairytales Day Nursery Limited aceptó cargos de homicidio corporativo y de no cumplir obligaciones según la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974. Deborah Latewood se hizo responsable de ignorar deberes generales de esa ley. Latewood alegó que desconocía las prácticas peligrosas de sueño infantil.

Negligencia extrema: El video de vigilancia que hundió a la cuidadora Kimberley Cookson

La Fiscalía de la Corona presentó evidencias de cámaras de vigilancia que captaron a la empleada ajustando un saco de dormir muy apretado alrededor de Noah, tapándole la cabeza con una manta y dejándolo boca abajo. “Lo forzó a dormir a pesar de que no quería”, precisó la fiscalía. Al descubrir que no respiraba, alertaron a emergencias, pero el hospital confirmó su fallecimiento.

La guardería clausuró operaciones poco después del incidente fatal en diciembre de 2022. Latewood y Cookson, residentes en Dudley, junto con la guardería ya cerrada, recibirán sentencia el 16 de abril.

Homicidio corporativo: Los cargos contra Fairytales Day Nursery y su dueña

Las responsables de la muerte del bebé enfrentan varios cargos:



Kimberley Cookson , la cuidadora: homicidio por negligencia grave.

, la cuidadora: homicidio por negligencia grave. La guardería Fairytales Day Nursery Limited : homicidio corporativo y violación de deberes bajo la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974.

: homicidio corporativo y violación de deberes bajo la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974. Deborah Latewood, dueña de la guardería: incumplimiento de deberes generales bajo la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974.

En un inicio, Latewood y la guardería irían a juicio en abril, pero optaron por declararse culpables.