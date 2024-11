Tesorera de escuela en Chiapas fue amarrada a un poste por robo de 90 mil pesos

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas , la tesorera de una escuela primaria fue amarrada a un poste, después de que varios padres de familia del comité la señalaron por el robo de 90 mil pesos; los hechos ocurrieron el pasado martes 19 de noviembre. Luego de ser puesta en ‘libertad’, los afectados la obligaron a grabar un video, en compañía de su esposo, en donde aceptan su fechoría y se comprometen a devolver la fuerte suma monetaria.

Tesorera de escuela primaria de Chiapas fue amarrada a un poste tras ser señalada por el robo de 90 mil pesos

En imágenes captadas por integrantes del comité, y que posteriormente fueron colgados en redes sociales, se observa a la pareja ‘dando la cara’ por el delito y, tras aceptar que fueron los culpables del hurto, dan una fecha y hora para regresar el dinero a los afectados.

“Yo me comprometo a dar el día de hoy, 20 de noviembre, en las instalaciones de Sor Juana Inés de la Cruz, el resto del dinero, que son 90 mil pesos. El motivo por el cual yo me comprometo a dar ese dinero es porque lo robé y lo tomé, por eso me estoy comprometiendo para dar el dinero hoy a las cuatro de la tarde”, explica la madre de familia que, al mismo tiempo, expone su nombre y dirección para ser buscada en caso de incumplir con su palabra.

Amarran a la tesorera del comité de padres de familia de una escuela en #Chiapas, la acusan de robar 90 mil pesos.



La mujer y su esposo se comprometieron a pagar todo lo que se llevaron.



La información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/nEejIWb987 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2024

Posteriormente, en el breve metraje, su esposo también se compromete con su pareja a entregar los 90 mil pesos que robaron. Es importante mencionar que durante estas acciones, no hubo presencia de ninguna autoridad que implementara la justicia.

¿En México es legal es hacer justicia por uno mismo?

En México, hacer justicia por uno mismo es ilegal. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Esto significa que la resolución de conflictos debe ser llevada a cabo por las autoridades competentes, como los tribunales.

La razón de esta prohibición es garantizar el Estado de derecho y evitar que se genere un ciclo de violencia. Si cada persona tomara la justicia por su propia mano, el orden social se vería gravemente afectado.