Crea o actualiza tu testamento este mes sin salir de tu colonia; así funciona el Testamóvil

¿Buscas hacer tu testamento sin necesidad de recorrer toda la ciudad? Durante septiembre, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, a través de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), puso en marcha el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, que facilita este trámite en colonias de la Ciudad de México con apoyo del Testamóvil.

Este programa está dirigido a ciudadanos a partir de los 16 años que deseen proteger su patrimonio, ya sea un inmueble o bienes familiares.

¿Qué es el Testamóvil?

El Testamóvil es una unidad vehicular que visita diferentes colonias de la CDMX. A bordo, los vecinos reciben asesoría gratuita y orientación para iniciar el trámite de su testamento sin trasladarse a grandes distancias. Además, durante todo septiembre se ofrecen costos reducidos, principalmente para los adultos mayores de 65 años, quienes podrán obtener descuentos de hasta 66%, pagando solo 707 pesos por un testamento universal.

Beneficios de tramitar tu testamento

Tener un testamento vigente es clave para garantizar que la voluntad de los propietarios se respete, simplificar el proceso de herencia y dar certeza jurídica a las familias. Con este documento se evitan conflictos entre descendientes, gastos excesivos y procesos legales que pueden durar años.

¿Dónde realizar el trámite del testamento?

Quienes prefieran hacerlo de manera presencial también pueden acudir a las oficinas centrales de la DGRT en Azafrán 18, Granjas México, Iztacalco, o a los módulos distribuidos en distintas alcaldías, como Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, entre otras.

Los horarios de atención son de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

📣 En el marco de "Septiembre, Mes del Testamento", la Dirección General de Regularización Territorial #DGRT lleva hasta tu colonia los servicios del Testamóvil, donde obtendrás asesoría gratuita en materia testamentaria. 📝👨‍💼 pic.twitter.com/SmyCX5yO5c — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) September 1, 2025

¿Por qué septiembre es el mes del testamento?

En 2003, la Secretaría de Gobernación pidió al Notariado Mexicano establecer el mes de septiembre como el “mes del testamento”, esto con el objetivo de promover la sucesión de bienes de forma ordenada, segura y bajo mecanismos jurídicos.

Es así que, durante este periodo, prácticamente todos los notarios del país ofrecen promociones para que crezca la cultura de realizar un testamento y evitar problemas familiares.