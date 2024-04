¡Daños al ecosistema! Así es como la refinería de Dos Bocas ha impactado a los habitantes de Tabasco

La refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, es un proyecto del Gobierno de México que ha generado gran controversia. A un año y medio de su inauguración, los testimonios de las personas que viven en las comunidades cercanas a la mega obra son preocupantes, pues aseguran que lejos de traer beneficios se ha generado graves daños al medio ambiente y ha empeorado la pobreza.

“No nos beneficia en nada, solo es despilfarro de recursos”, dicen sobre Dos Bocas

Las cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se acercaron al lugar para documentar los innumerables daños al ecosistema: la construcción de la refinería dañó un mirador, ostionales y el río. Lo más turbio del caso es que la comunidad no ha visto ningún beneficio de la mega obra.

“Nos afectó mucho, todo eso lo revolvieron en la parte de los bajos donde era un mirador, perforaron todo, metieron una tubería que lleva agua hacia Dos Bocas”, dice Ana Hernández, Delegada La Isla, Tabasco, al revelar que el Gobierno no se hizo cargo de los daños y no pago ni un solo peso para revertir los efectos ambientales.

Un pescador de La Isla, Tabasco, añadió que el ostión que había lo taparon: “Lo enterraron, pues con arena, ya no quedó hondo, sino que quedó bajito. Dejó de haber porque metieron las máquinas, vienen acá al río, todo lo hicieron un desastre”.

Más allá de los daños al ecosistema, los habitantes también denuncian que la mayoría de los trabajadores de la refinería no son de la comunidad: “Yo soy del municipio, llegas a pedir trabajo y te dicen: ya no hay, pero sí para gente de otros lados. No nos benefician en nada”.

Refinería Dos Bocas también impacta negativamente al sector turístico

La construcción de la refinería ha intensificado la erosión del mar e impactado negativamente al sector turístico que teme por el riesgo de un derrame de petróleo.

De acuerdo con Nicolás Haddad, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su estado aparecer en el primer lugar de inversión del PIB en Tabasco por la obra del Tren Maya y la Refinería; sin embargo, ese indicador de crecimiento de la economía nunca se reflejó en el bolsillo de las familias.