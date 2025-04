¿Qué tan seguro te sientes? Inseguridad en México aumenta; zonas más peligrosas del país

La inseguridad en México es una cruda realidad, tan sólo 6 de cada 10 personas consideran que es peligroso vivir en su ciudad, principalmente, si eres mujeres.

“Mucha violencia en la calle, la gente está muy agresiva”, comentó una persona para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿Dónde se sienten más inseguros los mexicanos?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de lugares en los que las y los mexicanos se sienten inseguros, esto durante el primer trimestre del 2025, ¿cuáles son?

Cajeros automáticos en vía pública

Transporte Público

Carreteras

Bancos



“La verdad es que ni el metro, ni en el transporte público, o sea tienes que estar alerta de todo, ya que la gente que se acerca no sabes si es buena o no es buena, o sea tienes que estar alerta”, explicó Isabel Maldonado, ciudadana.

Tan solo en el Metro CDMX, usuarios reportaron haber sentido pinchazos dentro de los vagones, situación que se ha relacionado con intentos de robo. Tan solo más de un mes se han realizado 9 denuncias por pinchazos; los reportes vienen de siete mujeres y dos hombres, con edades que oscilan entre los 14 y 44 años de edad.

Lista de los estados más inseguros en México: Reportan casos de secuestro

De acuerdo con la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los estados más peligrosos de México están:

Villahermosa, Tabasco

Culiacán, Sinaloa

Fresnillo, Zacatecas

Chimalhuacán, Estado de México



Un ejemplo de la inseguridad en México, es el caso de Carlos Hernández, quien fue víctima de secuestro express al tomar un taxi, cuando salía de su trabajo, aseguró haber sido golpeado y privado de su libertad por un periodo de tres horas, sin mencionar que le sacaron 20 mil pesos.

“Ya me secuestraron por 3 horas, saliendo del trabajo, tomé un taxi, me subí y a las 4 cuadras se subió otro tipo (...) Me golpearon para ablandarme, después me llevaron al cajero”, contó para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.