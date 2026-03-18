¿Lo sentiste? Sismos sacuden la alcaldía Iztapalapa: ¿Por qué no sonó la alerta en la CDMX?

La mañana de este 18 de marzo 2026, los instrumentos de medición registraron un sismo con epicentro directo en la CDMX. El fenómeno ocurrió exactamente a las 09:16 horas, localizándose en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se reportó movimientos de magnitudes 2.5, 2.0 y 2.,3.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 09:16:31 Lat 19.38 Lon -99.09 Pf 5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 18, 2026

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A pesar de que el movimiento fue perceptible para varios habitantes de la zona oriente de la capital, los altavoces del sistema de prevención permanecieron en silencio. Esta ausencia de sonido no representa una falla en la infraestructura tecnológica, sino que responde a una limitación física insuperable: la distancia.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el sismo en la CDMX de hoy 18 de marzo 2026?

La alerta está diseñada para detectar ondas que viajan desde costas lejanas, permitiendo un margen de tiempo para la evacuación. Sin embargo, cuando el punto de origen se encuentra dentro de la propia metrópoli, el tiempo que tardan las ondas en llegar a la superficie es nulo, lo que impide que el sistema procese y transmita una señal antes de que el sacudimiento ocurra.

La activación de las sirenas solo se produce bajo criterios específicos donde el impacto potencial es mayor y la distancia ofrece una ventaja táctica. Al ser un evento con epicentro local, la tecnología no tiene margen de maniobra para anticipar el aviso.

¿Por qué tiembla tanto en la CDMX?

La Ciudad de México es una zona de constante actividad debido a que se asienta sobre un complejo sistema de fallas geológicas internas que se reactivan por el reacomodo del subsuelo.

Esta recurrencia de movimientos en la capital también se debe a que la urbe se localiza en una cuenca rodeada de montañas y sobre lo que antiguamente eran depósitos lacustres. Estos sedimentos blandos funcionan como una caja de resonancia que amplifica las vibraciones, provocando que incluso sismos de baja intensidad, como el de magnitud 2.0 ocurrido hoy, se sientan de forma nítida en las colonias circundantes.

El entorno geológico del Valle de México, sumado a la interacción de las placas tectónicas en todo el territorio nacional, garantiza que la sismicidad sea una característica permanente de la región. Entender que los sismos locales son eventos de respuesta inmediata ayuda a comprender por qué, ante un epicentro en la capital, la prevención depende más de la reacción instantánea que de un aviso sonoro previo.

