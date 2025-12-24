Prometieron abasto y apoyo social: Tiendas del Bienestar vacías y con contratos millonarios

¡Soñar no cuesta nada! Prometieron abasto, precios bajos, además de apoyo directo a las familias más vulnerables, pero la realidad es que varias Tiendas del Bienestar dista mucho ese discurso oficial. Con anaqueles vacíos, productos inexistentes, además de quejas constantes de los usuarios, que encendieron las alertas acerca de posibles irregularidades en el programa, particularmente en el Edomex y la CDMX, según documentó Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Imágenes y videos captados en distintas sucursales muestran estanterías sin mercancía, una escena que contrasta con los contratos que superan los mil 500 millones de pesos otorgados a empresas encargadas del abasto.

¿Qué pasa en las Tiendas del Bienestar?

Durante un sondeo en Iztapalapa, se señaló que el desabasto no es reciente: “Una sola vez nos trajeron chocolate… ya tiene como tres meses”, relató una mujer en una de estas tiendas.

Otros aseguran que, aunque solicitan productos básicos, la respuesta es siempre la misma: “está agotado”. Las denuncias coinciden con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que identificó a tres empresas como principales proveedoras de las Tiendas del Bienestar.

🛒 Tiendas del Bienestar… sin NADA



Prometieron abasto y apoyo a quienes menos tienen, pero lo que hay son anaqueles vacíos.



En @Alc_Iztapalapa, locatarios denuncian que no reciben productos desde hace meses.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025

Tiendas del Bienestar: ¿cuáles son las empresas señaladas por la ASF?

De acuerdo con los registros oficiales, las firmas Todólogos y Family Duck, además de Grupo Pelmu aparecen como proveedoras relevantes. Family Duck estaría vinculada a Enrique Magaña del Valle, mientras que Grupo Pelmu figura a nombre de Gibrán Magaña del Valle, según documentos y pedidos a Diconsa .

El consultor financiero Mario Di Costanzo advirtió que el modelo se estaría alejando de su objetivo original: “Estas tiendas iban a beneficiar a los productores, pero están regresando a los intermediarios, sin favorecer ni a quienes producen ni a quienes operan las tiendas”.

¿Hay indicios de asignaciones irregulares en Tiendas del Bienestar?

Di Costanzo también cuestionó el uso de asignaciones directas, señalando que empresas con distintos nombres podrían estar vinculadas entre sí. Fuerza Informativa Azteca acudió al domicilio fiscal de Family Duck en Azcapotzalco, donde no se encontró una empresa operando, sino una bodega sin actividad visible, lo que quedó documentado en video.

Pese a estos hallazgos, Alimentación para el Bienestar aseguró que no existe relación comercial con las empresas mencionadas, ni forman parte del padrón oficial de proveedores. Las imágenes y videos del desabasto, así como las visitas a domicilios fiscales, refuerzan las dudas sobre el manejo de recursos públicos.

La pregunta queda abierta: ¿falló la logística del programa o estamos ante un nuevo caso de opacidad en el uso de recursos destinados a quienes más lo necesitan?