Acusan red de nepotismo en Auditoría Superior de la Federación

La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, ventiló una supuesta red de nepotismo al interior de la Auditoría Superior de la Federación que dirige David Colmenares Páramo.

En ella vincula a diputados de varios partidos, principalmente de Morena, y al ex gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez de tener familiares trabajando en el órgano de fiscalización y controlar el manejo de auditorías.

Incluso señaló que hay gente de la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que tienen la enmienda de cuidarle la espalda.

Acusa Pérez Jaén de nepotismo a la Auditoría Superior de la Federación

En conferencia de prensa, Pérez Jaén acusó que los diputados que integran la red de nepotismo de la Auditoria Superior al tener familiares trabajando en ese órgano, varios de ellos forman parte de la Comisión de Vigilancia y otros no.

Pero solo menciono el nombre del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que tiene a su hermano Marco Fernando Mier Velasco trabajando en la Auditoria Superior desde julio de 2021.

De otros legisladores no dio nombres, María Elena Pérez Jaén dijo que serán para otra ocasión, pues, está en espera de documentación.

“A ver, tenemos a otra hija de una diputada federal trabajando ahí, tenemos al hermano del Coordinador de los diputados de Morena, tenemos al hijo de otra diputada de Morena, o sea, tenemos a los hijos de Eladio Ramírez, de Oaxaca, o sea, tiene un grupo de Oaxaca que son los que controlan en cierta manera la Auditoría Superior de la Federación. Hay un entramado de nepotismo en la Auditoría y de conveniencia”, apuntó la legisladora panista en conferencia de prensa.