¡Es hoy, es hoy! Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs. América: Duelo de campeones

¡Dueño de titanes! Hoy miércoles se juega el encuentro Tigres vs. América, el partido más atractivo de la Jornada 3 del Torneo de Apertura 2024 de la Liga MX.

En Fuerza Informativa Azteca te compartimos todos los detalles para que puedas disfrutar de este encuentro EN VIVO y totalmente GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.

¿Cómo llegan los Tigres para enfrentar al América en la Jornada 3 del Apertura 2024?

El Club Tigres UANL llega después de superar 1-0 a los Rayos del Necaxa durante la primera jornada y después de un empate 1-1 en el estadio del Atlas; los dirigidos por Veljko Paunovic buscarán sacarle provecho a su condición de local y superar al actual Campeón del Futbol Mexicano.

Este miércoles 17 de julio 2024, cierra la actividad de la Jornada 3 del Torneo de Apertura 2024 con cuatro partidos, el Juárez vs. Pumas, Necaxa vs. Monterrey, Toluca vs. Mazatlán y el más atractivo de la jornada: Tigres vs. América.

Así llega el América para enfrentar a Tigres en la Jornada 3 del Apertura 2024

Por otro lado, el conjunto de Coapa llega después de una derrota contra el San Luis por marcador de 2-1 durante la primera jornada, mientras que en la segunda fecha logró vencer con marcador de 3-1 al Querétaro en su juego como local.

Cabe señalar que tanto las Águilas del América como los Tigres de la UANL son dos equipos que siempre compiten por la victoria y por lo general son amplios contendientes al título en juego; son los dos últimos campeones del futbol mexicano.

¿Cuándo y dónde es el Tigres vs. América?

El Tigres vs. América se disputa este miércoles en el Estadio Volcán en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México).

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs. América por TV Azteca

El electrizante partido Tigres vs. América podrás verlo EN VIVO y totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca Siete, además de en la app y en el sitio web de TV Azteca Deportes.

