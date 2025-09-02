¿Notas de voz y galerías en chats? Así serán las nuevas funciones de TikTok

Se anunciaron nuevas funciones de TikTok, las cuales consisten en el envío de notas de voz y la creación de galerías dentro de los chats de la plataforma de videos, pero ¿cómo serán y cuándo estarán disponibles?

Las nuevas herramientas tienen como objetivo mejorar la forma de comunicarse dentro de la aplicación.

¿Cómo funcionarán las notas de voz y galerías en TikTok?

¡Atención, usuarios! TechCrunch, medio especializado en redes sociales, explicó que las notas de voz de TikTok tendrán una duración de 60 segundos y podrán ser enviadas a través de los chats de la plataforma.

El lanzamiento de esta función coincide con servicios como WhatsApp, Instagram y mensajes de Apple.

Por otro lado, la plataforma también tendrá la opción de tomar una fotografía o grabar un video y compartirlo a través de los mensajes de TikTok; el contenido podrá ser editado antes de ser enviado.

¿Cómo funcionarán las notas de voz en TikTok?|TECHCRUCH

Como medida de seguridad, la plataforma de video, no permitirá enviar una imagen o un video como solicitud inicial, es decir, las personas que quieran enviar un mensaje por primera vez, no podrán mandar contenido audiovisual.

Al enviar una foto en TikTok, se le recordará que debe priorizar y proteger su privacidad, por lo que debe tener cuidado a quien se le envía el contenido.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones de TikTok?

Hasta el momento no existe una fecha oficial, en la que podrían habilitarse las nuevas funciones de TikTok; sin embargo, se espera que las notas de voz y las galerías en los chats estén disponibles en las próximas semanas.

TikTok lanza nuevas funciones para adolescentes

Actualmente, las cuentas de adolescentes en TikTok cuentan con más de 50 funciones y configuraciones diseñadas exclusivamente para este tipo de público, pero ¿cuáles son las nuevas herramientas que implementó la plataforma?

