Frente frío 8 avanza sobre México y ocasiona lluvias fuertes; así el clima hoy

Durante este domingo 20 de octubre, gran parte del territorio mexicano experimentará un clima en condiciones de inestabilidad atmosférica debido a la presencia de diversos sistemas meteorológicos que coinciden sobre el país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión, en combinación con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, generarán lluvias fuertes a intensas en varios estados del sureste y oriente del país.

Las precipitaciones más importantes se esperan en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde podrían presentarse tormentas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles encharcamientos, deslaves o incremento en ríos y arroyos.

El frente frío número 8 refrescará el noreste y oriente de México

El frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México, lo que provocará un descenso en las temperaturas y rachas de viento que podrían alcanzar entre 45 y 70 kilómetros por hora, principalmente en Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se prevé un refrescamiento del ambiente en los estados del norte y noreste del país, mientras que en zonas altas de Chihuahua, Durango y Baja California podrían registrarse temperaturas mínimas de hasta -5 °C.

Clima hoy: Lluvias y temperaturas altas para este lunes

Para este lunes se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en regiones de Los Tuxtlas y Olmeca (Veracruz) y en la zona Selva y Fronteriza (Chiapas). También habrá precipitaciones fuertes en Oaxaca, Tabasco, Puebla, Guerrero y Yucatán, mientras que en el centro del país se mantendrán los chubascos aislados, especialmente en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

En contraste, el norte del país mantendrá temperaturas máximas de 35 a 40 °C, principalmente en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en CDMX y Edomex este 20 de octubre

Se espera que el cielo se mantenga parcialmente a medio nublado en gran parte del Valle de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a frío, con la presencia de bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, ideales para quienes disfrutan de mañanas tranquilas y con un toque de bruma.

Hacia la tarde, el clima se tornará templado a cálido, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos intermitentes en el Estado de México, los cuales podrían ir acompañados de descargas eléctricas.

En cuanto a temperaturas, en la Ciudad de México se prevé una mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca, Estado de México, la mínima rondará entre 7 y 9 °C y la máxima alcanzará 20 a 22 °C.