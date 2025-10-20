Llega a Oaxaca nueva caravana migrante de Chiapas

Este fin de semana, una caravana migrante conformada por aproximadamente 200 personas, provenientes principalmente de Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, llegó al estado de Oaxaca, tras recorrer cientos de kilómetros, desde Chiapas, en su búsqueda de mejores condiciones de vida.

La caravana llamada “La Libertad”, salió de Tapachula, Chiapas, el 1 de octubre. Está compuesta por familias, mujeres, niños y hombres, y ya se encuentra en San Pedro Tapanatepec, para intentar atravesar la región del Istmo de Tehuantepec, durante los próximos días.

Autoridades estatales, en coordinación con la Guardia Nacional, les han dado acompañamiento brindándoles atención humanitaria, que incluye algunos alimentos, y seguridad en los alojamientos donde los municipios disponen.

Autoridades del grupo beta, de la secretaría de Gobernación, informaron que se están implementando medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes, así como de las comunidades por donde pasarán estas personas.

Mientras algunos sectores de la sociedad han mostrado solidaridad, ofreciendo alimentos y apoyos, otros han expresado preocupación por los problemas que representa el paso de los migrantes por las comunidades de la región.

Por el momento, los migrantes permanecen en San Pedro Tapanatepec a la espera de continuar su trayecto hacia el siguiente municipio que es Santo Domingo Zanatepec; al mismo tiempo solicitan la ayuda de las autoridades para mejorar su situación migratoria.