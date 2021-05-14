Tiktoker revela lo que gana al día por limpiar casas en Estados Unidos

Una tiktoker conocida en redes sociales como Vanesa Amaro, identificada por compartir la forma en que asea casas en Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto es lo que gana al día, ya que en México, esta actividad tiene salarios bajos.

La tiktoker compartió en la plataforma los precios que normalmente cobra por sus servicio de limpieza de casas, que van de los 70 (mil 400 pesos aproximadamente) hasta los 800 dólares (16 mil pesos aproximadamente), dependiendo del tamaño del inmueble en Estados Unidos.

La tiktoker confesó que le parece de mala educación preguntar lo que ganan las personas por su trabajo, pero aseguró que lo reveló para no dejar con la curiosidad a sus más de 3.6 millones de seguidores.

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¿Cuánto gana la tiktoker por aseas casas en Estados Unidos?

"Limpio departamentos super chiquitos y eso empieza desde 70 dólares; limpio casas grandotas que llegó a cobrar hasta 800 dólares.

"Cuando son departamento o casas chicas o medianas llego a limpiar hasta cuatro por día, solía, pero ya dejé a muchos de mis clientes. Las casas normales las cobro entre 120 y 170 dólares. Entonces, estás hablando de 500 dólares por día, a veces más, a veces menos", dijo.

"Si vives en otra parte que no sea Estados Unidos y este número te parece loco. Te entiendo. Simplemente aquí se paga bastante por la limpieza de casas", explicó la tiktoker Vanesa Amaro.

En México, de acuerdo con la organización Oxfam México en su reporte "Tiempo para el cuidado", el 98% de las 2.4 millones de personas que son trabajadoras domésticas tienen un ingreso mensual de mil 550 pesos.

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¿Quién es la tiktoker Vanesa Amaro, famosa por limpiar casas?

Vanesa Amaro es una tiktoker mexicana que actualmente vive en Texas, Estados Unidos, en donde creó junto con su esposo “Amaro’s cleaning”, una empresa dedicada a brindar el servicio de aseo de casas en esa zona.

La tiktoker es conocida entre sus seguidores por su particular forma de narrar los videos cuando limpia casas, además de brindar consejos para el aseo, como la compra de enseres para la limpieza o trucos para dejar el hogar limpio.

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