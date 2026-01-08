“Reclutaban en anexos": Harfuch confirma captura de “El K”, clave en asesinato de Carlos Manzo

El rompecabezas sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan , Carlos Manzo, sigue sumando piezas. Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Alejandro Baruc “N”, identificado con los alias de ‘K’ o ‘Z’, señalado como una pieza clave en la logística del crimen ocurrido en noviembre de 2025.

El funcionario federal detalló que esta captura se concretó el pasado 24 de diciembre, en plena Nochebuena, gracias a un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Michoacán, la Sedena y la Marina.

¿Quién es Alejandro “N”, alias ‘K’?

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, Alejandro “N” no era un operador menor. Las investigaciones lo perfilan como líder de una célula criminal generadora de violencia con base de operaciones en Parácuaro, Michoacán.

Su historial delictivo incluye carpetas de investigación por homicidio, extorsión y venta de drogas; sin embargo, su vínculo directo con el magnicidio de Carlos Manzo radica en el encubrimiento: Harfuch reveló que este sujeto albergó y protegió a Fernando Josué “N”, uno de los autores materiales, inmediatamente después del ataque.

🔴#OGH | El titular de la @SSPCMexico, Omar García Harfuch (@OHarfuch) informó sobre la detención de Alejandro "N", alias "K" o "Z", sujeto vinculado con el homicidio de Carlos Manzo pic.twitter.com/9n18zmRqGz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 8, 2026

La red criminal en caso Carlos Manzo: Mensajería y reclutamiento en anexos

El Secretario de Seguridad remarcó cómo operaba el grupo detrás del asesinato del edil. Las autoridades descubrieron un sistema de mensajería (chat grupal) donde los delincuentes monitoreaban en tiempo real la movilidad , actividades y ubicación del alcalde para planear la emboscada.

Además, se confirmó que el modus operandi del grupo criminal es mediante el reclutamiento de sus sicarios en centros de rehabilitación. Tal fue el caso de Antonio “N”, alias ‘El Pelón’, detenido el 23 de noviembre , quien se encargaba de sacar a internos de los "anexos" para convertirlos en distribuidores de droga y pistoleros; entre sus reclutas se encontraban Víctor y Fernando, los agresores del alcalde.

La traición que nadie vio venir: nuevas pistas del crimen contra Carlos Manzo

El saldo de las investigaciones tras asesinato de Carlos Manzo

Hasta la fecha, las acciones de inteligencia han derivado en múltiples neutralizaciones y detenciones relacionadas con el caso Manzo:

