Ataques rusos dejan sin calefacción a miles de hogares en Ucrania; temperaturas congelantes preocupan a ciudadanos

La capital de Ucrania, Kiev, enfrenta una de sus jornadas más oscuras y gélidas. Mientras la nieve cubre las calles y los termómetros marcan una temperatura extrema de -10°C, cientos de miles de hogares se han quedado sin electricidad tras una de las mayores oleadas de ataques rusos .

El presidente, Volodymyr Zelensky, confirmó que Rusia lanzó más de 300 drones y decenas de misiles, apuntando directamente a las plantas que generan luz y calor para la población. En pleno invierno, la falta de energía no es solo una molestia, sino una amenaza mortal para quienes no tienen cómo calentar sus hogares.

Right now, Russian losses amount to no less than 1,000 killed per day – and this has been the case since December.



This is how Russia is essentially paying just to keep the war from ending. This is madness and it can only be stopped by combined forces – the forces of Europe and… pic.twitter.com/2SqRf8YiYQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026

Rusia utiliza el frío contra Ucrania

La situación en las zonas residenciales es alarmante. El alcalde de la capital, Vitaliy Klitschko , informó que unos 500 edificios de gran altura han perdido por completo el suministro de calefacción.

En estas torres de departamentos, donde viven miles de familias, la escasez de energía es tan grave que incluso los servicios básicos y las infraestructuras críticas están sufriendo cortes.

El uso de las gélidas temperaturas como un instrumento de presión busca desgastar la resistencia de los ciudadanos en los meses más duros del año.

Rusia lanza una lluvia de misiles y drones sobre regiones de Ucrania

El ataque del martes no fue solo contra Kiev, sino que alcanzó a ocho regiones del país. Zelensky detalló que, además de los drones, Rusia disparó 18 misiles balísticos y siete de crucero. En la región de Járkiv, la tragedia fue más allá de la falta de luz: cuatro personas perdieron la vida en un ataque contra una terminal de correos.

En Zaporiyia, trabajadoras de la compañía eléctrica resultaron heridas mientras intentaban mantener el servicio, demostrando que quienes reparan los cables están ahora en la primera línea de fuego.

In many regions, the situation remains difficult after Russian strikes on our critical infrastructure. Energy workers and repair crews are working around the clock to restore electricity, heat, and water supply for people. And this is truly a monumental effort that matters… pic.twitter.com/1ZzvN3Zn0s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026

Ucrania define los ataques como una "situación difícil"

Mientras la retaguardia ucraniana sufre por los apagones, el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, mantiene comunicación constante con los mandos militares de Estados Unidos .

Syrskyi explicó que el enemigo está atacando deliberadamente la infraestructura civil para aterrorizar a la población mientras el frente de batalla sigue siendo un escenario de combate intenso y complicado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso justificó sus acciones asegurando que son respuestas a ataques previos de Ucrania.

Partes de Rusia también se quedaron sin luz

El conflicto también está pasando factura del otro lado de la frontera. En la región rusa de Bélgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov advirtió que miles de personas podrían ser evacuadas si el suministro eléctrico no mejora.

Tras un ataque ucraniano contra una subestación el viernes pasado, cerca de 600 mil rusos también se quedaron a oscuras.