Tiroteo en iglesia de Michigan deja al menos un muerto y 9 heridos, niños entre ellos

Un tiroteo en una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, dejó varios muertos y heridos.

El ataque sucedió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, de acuerdo con la policía. El Departamento de Policía del Municipio de Grand Blanc informó que el tirador fue abatido y además la iglesia está en llamas.

Hay niños entre los lesionados tras el tiroteo, aseguró una fuente cercana a la cadena CNN. Añadió que varias de las lesiones son muy graves. Varios de ellos aún son trasladados hacia hospitales para tratarles sus heridas.

¿Qué pasó en el tiroteo hoy en Michigan?

Un sujeto abrió fuego desde su auto contra los asistentes a una misa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aseguró William Renye, jefe de policía del pueblo de Grand Blanc.

Agregó que identificaron al sospechoso como un hombre de 40 años de edad originario de Burton, Michigan.

“Un sospechoso de 40 años de Burton, un hombre, condujo su vehículo hacia las puertas principales de la iglesia. Luego salió de su vehículo y disparó varias veces contra personas que se encontraban dentro de la iglesia”, mencionó Renye a medios de comunicación.

Renye aseveró que dos agentes dispararon contra el agresor y lo abatieron. Añadió que hay 10 víctimas, entre ellas, una persona fallecida y nueve heridos.

FBI asiste autoridades locales tras tiroteo en iglesia de Michigan

Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aseguró que agentes de la dependencia están en el lugar tras el tiroteo a una iglesia mormona en Michigan y que colaborarán con las autoridades locales.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió en su perfil oficial de la red social X.

Muere presidente de la iglesia mormona

El tiroteo sucedió un día después de la muerte de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El líder de la iglesia mormona falleció la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 a los 101 años de edad en su casa en Salt Lake City, Utah.

Russell M. Nelson pasó 40 años en niveles más altos de la jerarquía de dicha religión, cuando en 1984 formó parte del Quorum de los Doce Apóstoles, uno de los principales órganos de administración. Fue nombrado como presidente en enero de 2018, tras la muerte de Thomas M. Monson. En 2024 fue el primer presidente de la iglesia mormona en llegar a los 100 años de edad.

