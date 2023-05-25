¿Qué ha pasado un año después del tiroteo en Uvalde, Texas?

Se cumplió un año del tiroteo en Uvalde, Texas, donde un atacante ingresó a la primaria Robb y mató a 21 personas, 19 de ellos eran niños de entre 6 y 8 años, y dos maestras, mientras la policía esperaba afuera de la escuela.

Un año después, las investigaciones continúan, especialmente sobre la manera en que actuó la policía al momento del tiroteo; pues mientras el tirador deambulaba por los pasillo de la primaria, una docena de oficiales se quedaron afuera de la escuela durante más de una hora.

Presuntas imágenes del momento en el que el tirador entra a primaria de Texas

¿Qué pasó con la primaria Robb después del tiroteo en Uvalde, Texas?

Unas semanas después del tiroteo, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, anunció que la escuela primaria Robb sería demolida, porque “no se le puede pedir a un niño o a un maestro que regrese a esa escuela”.

El presidente Joe Biden apoyó la moción de demoler la escuela donde murieron 21 personas; este no sería el primer plantel en Estados Unidos en ser destruido tras una masacre.

Padres abandonan Uvalde tras tiroteo en la primaria Robb

Algunos padres que perdieron a un hijo durante el tiroteo en la primaria Robb, optaron por abandonar la ciudad porque no se sentían seguros. Para muchos de ellos seguir ahí era sinónimo de dolor y recuerdos tristes.

Tiroteo en Uvalde: Video muestra a policías en pasillo de la escuela

Jefe de la Policía renunció a su cargo tras tiroteo en Uvalde

Pete Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, Texas, renunció a su cargo en medio de los señalamientos por la mala actuación de la policía durante el ataque. Los oficiales indicaron que esperaron 77 minutos antes de abatir al atacante porque estaban esperando indicaciones.

¿Quiénes se harán responsables del tiroteo en Uvalde, Texas?

Además de Pete Arredondo, algunos policías que estuvieron en la escena también fueron señalados como responsables por lo que enfrentaron consecuencias laborales.

De acuerdo con CNN, Siete agentes del DPS fueron investigados por su respuesta al tiroteo, dos de ellos recibieron “notificaciones de despido de empleo, uno recibió una amonestación formal por escrito y los cuatro restantes se cerraron sin hallazgos sostenidos”.