¡Se quedan sin título! Estudiaron licenciaturas que no están validadas

Estudiaron durante 4 años una carrera en la Normal de Maestros de Colima y no pueden titularse. Después de concluir su carrera se dieron cuenta que sus licenciaturas no están validadas por el sector educativo.

Los estudiantes afectados realizaron una protesta a las afueras de la Normal de Maestros en Colima ya que no puede presentar su examen de titulación y podría perder el empleo.

Uno de los afectados es Dotain Vega, quien recientemente ganó su plaza a través de un concurso en Jalisco, pero podría perder la oportunidad: “Nos llegó un correo en donde nos decía que debemos subir nuestra acta de examen, nuestra cédula profesional o nuestro título. Lo que me preocupa en este caso es que el día de hoy se cierra la plataforma para yo poder subir ese documento y si yo no subo ese documento quedo fuera de esa plaza”.

Afectados por estudios no válidos

Al igual que Dotain Vega, cerca de 100 jóvenes de las licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, educación física y educación especial enfrentan la misma situación.

No cuentan con documentos debido a que los procesos de validez oficial de estudios al Sistema Educativo Nacional iniciado en el 2018, tiene un error que no ha sido subsanado.

“Por faltas , ellos no metieron la validación de las licenciaturas. Ninguna licenciatura estaba validada en el Isenco y estuvimos estudiando sin ser válidas. La SEP les permitió seguir”, explicó Nicol Ramos, una de las afctadas.

Agregó María Elena García: “Mandaron un error ; las actas debería de decir Instituto Superior de Educación Superior Profesor Gregorio Torres Quintero Campus Colima, campus Tecomán o Campus Manzanillo. Yo cuando llegué aquí no supe de este problema, en el acta de examen recepción no me dijeron que no estaba este problema resuelto”.

Después de su protesta en la Normal de Maestros, se trasladaron a palacio de gobierno. Ahí fueron recibidos por autoridades estatales, quienes se comprometieron a darle una solución a la brevedad para validar sus estudios.