Plaga de moscas incontrolable en Tizayuca; invasión crea crisis sanitaria

La cotidianidad de los habitantes del fraccionamiento Residencial Florencia, ubicado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, se ha visto severamente alterada por una presencia abrumadora de insectos. Los residentes de esta zona habitacional se enfrentan actualmente a una plaga de moscas de proporciones masivas que ha tomado prácticamente todos los espacios disponibles.

Ciudadanos en Tizayuca enfrentan una plaga masiva de moscas

Desde las fachadas de las viviendas y los techos hasta el interior de los vehículos y las calles del complejo, no existe un solo rincón que haya escapado a la ocupación de estos ejemplares. La magnitud del fenómeno es tal que los vecinos se ven obligados a recolectar los cadáveres de los insectos por miles, acumulando cantidades impactantes de desperdicios biológicos tras las labores de limpieza diaria en sus propios domicilios.

🚨 Plaga de moscas invade un fraccionamiento completo en Tizayuca, #Hidalgo



Decenas de familias del residencial Florencia viven entre miles de moscas que cubren casas, autos, techos y calles. Vecinos reportan intoxicaciones, enfermedades y encierro forzado ante la… pic.twitter.com/AThrvXTOBE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Esta problemática, que comenzó a manifestarse con mayor fuerza desde la semana pasada, ha extendido su radio de afectación a las tres privadas que conforman el desarrollo inmobiliario.

Más de mil 600 viviendas están bajo riesgo de crisis sanitaria debido a la invasión

En total, se estima que más de mil 600 viviendas se encuentran inmersas en esta contingencia ambiental. La desesperación entre la comunidad es evidente, pues el temor a una crisis sanitaria de gran escala ha modificado radicalmente sus hábitos de vida.

Pilar García, una de las ciudadanas afectadas, relata que la situación los ha forzado a implementar medidas extremas, como el confinamiento voluntario. Según explica, su familia ha optado por permanecer encerrada para evitar el contacto con los insectos, recurriendo a constantes procesos de fumigación que, lamentablemente, resultan poco efectivos cuando las precipitaciones pluviales eliminan los químicos aplicados.

El uso excesivo de sustancias para combatir la plaga ha generado una cadena de consecuencias negativas adicionales. Se han reportado casos de intoxicación tanto en personas como en mascotas, lo que agrava la preocupación por la salud pública en el fraccionamiento. Otros residentes, como Daniel Alberto Juárez, coinciden en que la erradicación total del problema parece inalcanzable en el corto plazo.

El impacto también ha llegado al ámbito social y emocional de las familias, quienes se sienten imposibilitados para recibir visitas o convivir con parientes debido a la vergüenza y la falta de higiene que impera en el ambiente. Del mismo modo, el desarrollo de los menores se ha visto limitado, ya que los niños no pueden realizar actividades o jugar al aire libre bajo estas condiciones.

Mala gestión de desechos orgánicos, podría ser la causa

Respecto al origen de este conflicto, las autoridades locales han comenzado a trazar líneas de investigación. La Dirección de Ecología del municipio ha identificado que la posible causa se encuentra en la gestión deficiente de desechos orgánicos. Específicamente, se señala la disposición inadecuada de toneladas de estiércol proveniente de la cuenca lechera local, el cual ha sido esparcido en más de tres hectáreas destinadas al cultivo sin haber sido debidamente incorporado a la tierra.

Alejandro Rojas, titular de dicha dependencia, confirmó que se observó una concentración particularmente alta en dos de las privadas, aunque la densidad de la plaga varía en distintas secciones.

Por otro lado, la administración municipal ha descartado oficialmente que la problemática esté vinculada a un parque ecológico cercano o a la existencia previa de un relleno sanitario en esos terrenos. Ante la emergencia, se evalúa la implementación de mecanismos de control biológico o aplicaciones químicas suplementarias para intentar frenar la reproducción de los miles de insectos que hoy asedian a este sector de Tizayuca.

