VIDEO: Balean a chofer de combi en violento asalto en Tlalnepantla

Un asalto a una combi del transporte público ocurrido la madrugada del martes en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), tiene entre la vida y la muerte al chofer, luego de que dos sujetos le hicieran la parada ayer por la madrugada y asaltaran la unidad.

En los videos que circularon desde ayer por la tarde en redes sociales se observan dos momentos del asalto a la combi en el municipio de Tlalnepantla; lo que ocurre en la cabina del chofer y lo que pasa en el área de los pasajeros.

A las cinco de la mañana con 38 minutos del martes, una unidad de la ruta 79, que recorre la avenida San Rafael , en Tlalnepantla con al menos una docena de pasajeros a bordo, se detuvo ante la parada de dos hombres vestidos con chaleco y cascos de obrero.

Los pasajeros se percataron de que se trataba de un asalto ya que uno de los hombres subió y empezó a exigir celulares y carteras. A pesar de que no hubo resistencia, se escuchan amenazas por parte de los sujetos.

“Celulares y carteras en la mano, todo, todo o si no te voy a matar”, se escucha decir a uno de los ladrones.

Mientras tanto, en la parte delantera, el chofer viajaban solo y de inmediato otro de los ladrones lo comenzó a amenazar y le exigió las llaves de la unidad.

“Pásame las llaves, si no te voy a matar... No te me aventures, qué te me quedas viendo mi chavo”, le dice el ratero al conductor de la combi, quien se queda inmóvil y no le entrega lo que le estaba pidiendo el sujeto.

El ladrón se percata de que el chofer se niega a darle las llaves y se comporta más violento y le dispara a corta distancia.

Mientras los pasajeros eran desojados de carteras, celulares, relojes, se escucha el disparo y de inmediato ambos huyen del lugar.

En medio del terror, los pasajeros intentan auxiliar al chofer quien parece agonizar sentado frente al volante, causando desesperación e impotencia en los pasajeros, que piden la atención de una ambulancia de la Cruz Roja.

El asalto ocurrió en menos de un minuto a la altura del fraccionamiento San Rafael y minutos después el chofer de la combi fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes en donde se le reporta como grave pues recibió un disparo en la cabeza.

El conductor de la unidad fue identificado como José Manuel, de 48 años de edad.

Durante la madrugada del martes se registró un violento asalto a una unidad del transporte público en #Tlalnepantla, #Edomex, en donde uno de los delincuentes le disparó al chofer



⚠️Fuertes imágenes⚠️

https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/8qkPZfD9Hc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2021

Asalto en Tlalnepantla provoca protesta de transportistas

En protesta por estos hechos y los constantes hechos de violencia registrados en la ruta, operadores de transporte público bloquearon durante dos horas las avenidas Santa Cecilia y San Rafael en Tlalnepantla.

Por la tarde, en esa zona se reforzaron los operativos de vigilancia en las unidades de transporte, pero los conductores expresaron su conmoción y repudió ante hechos como este por lo que exigieron a las autoridades más seguridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una investigación por el asalto con violencia de este martes y dio a conocer que además de los dos sujetos que participan en el asalto, habría un tercero que participó como informante.