¡Le ganó a la barbacoa! Sectur revela cuál es el platillo favorito de los mexicanos

La gastronomía mexicana es tan extensa además de sabrosa, que muchos tenemos considerados a varios alimentos en nuestra lista de preferidos y nos resulta difícil a la hora de elegir cuál es nuestro favorito. Sin embargo, para echarnos una ayudadita, recientemente la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer cuál es el platillo favorito de los mexicanos.

Una encuesta realizada por la Sectur reveló que la comida favorita de los mexicanos es la tlayuda de Oaxaca, que desplazó a la barbacoa, platillo originario del estado de Hidalgo, que ostentaba el primer lugar en el gusto de los habitantes.

¿Cuál es el platillo favorito de los mexicanos? La Tlayuda de Oaxaca le ganó a este manjar

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Mediante una publicación en su cuenta oficial en la red social "X", antes Twitter, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México publicó: "Después de una competencia muy reñida, con un total de casi 100 mil votos, el platillo favorito de nuestros seguidores, tras superar a distintos manjares típicos de otras entidades, con un total de 45 mil 738 votos, el ganador es: La tlayuda de Oaxaca. ¡Muchas felicidades!

Este platillo típico originario del sureste de México es el que ahora más prefieren las personas. Así lo reflejó el resultado de la encuesta, en donde la tlayuda de Oaxaca recibió 45 mil 738 votos, así que la gente la eligió como el platillo favorito de México.

Después de una competencia muy reñida, con un total de casi 100, 000 votos 😳, el platillo favorito de nuestros seguidores, tras superar a distintos manjares típicos de otras entidades, con un total de 45, 738 votos, el ganador es:



La Tlayuda de #Oaxaca. ¡Muchas felicidades! 🎊 pic.twitter.com/bzEeeHDBJM — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 1, 2023

La tlayuda supera a la barbacoa como el platillo favorito de los mexicanos

Cabe señalar que en la encuesta se puso a competir entre la tlayuda y la barbacoa, y el resultado fue algo sorprendente, ya que no se esperaba que el platillo oaxaqueño fuera el ganador. De hecho, la Sectur señaló que con cerca de 100 mil participantes en su encuesta, una mayoría de los mexicanos señalaron que prefieren la tlayuda de Oaxaca con lo que se desplazó a la barbacoa, platillo de carne de borrego originario del estado de Hidalgo.

La encuesta de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México determinó que las tlayudas han superado a la barbacoa, platillo que durante años se había mantenido como el favorito de los mexicanos, esto debido a que se trata de un platillo bien condimentado y que requiere de paciencia e incluso días para lograr su correcta preparación además de único sabor que también conquista a turistas extranjeros.

Tlayuda de Oaxaca se corona como el platillo favorito de México

¿Que contienen las tlayudas oaxaqueñas?

Primero debemos aclarar que la palabra tlayuda proviene de “tlao-li” originaria del náhuatl que significa "maíz desgranado" y que se complementa con el sufijo “uda” que significa "abundancia".

Una tlayuda tradicional está conformada por una enorme tortilla prácticamente tostada, que se encuentra cubierta de frijoles negros, además de tasajo o carne seca enchilada, chorizo, quesillo, cecina y aguacate. Una tlayuda promedio puede llegar a tener un diámetro de hasta 40 centímetros.