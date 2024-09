Hoy No Circula CDMX y Edomex, ¿cuáles son las restricciones de este 18 de septiembre?

¡Ya casi! La semana se encuentra a punto de terminar con la llegada del miércoles, pero, ¿habrá cambios en las restricciones del programa Hoy No Circula? Esto es lo que debes saber antes de salir de casa para evitar alguna multa.

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Que no te tome por sorpresa! En la Ciudad de México se aplica el programa Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la capital; sin embargo, los conductores del Estado de México no están exentos, pero solo aquellos que circulen por los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

En el Valle de México, las multas por no respetar el programa Hoy No Circula son similares. Ambas entidades aplican sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs):



CDMX varía entre los 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos.

Edomex, la multa se traduce en un rango de dos mil a 3 mil pesos.

En situaciones de “Doble Hoy No Circula”, que se activa durante contingencias ambientales, las multas pueden ser más altas, alcanzando hasta tres mil 886 pesos en la CDMX y hasta tres mil pesos en el Edomex.

Restricciones del Hoy No Circula para el miércoles 18 de septiembre

¿Mi auto debe destacar? Este miércoles 18 de septiembre, el programa Hoy No Circula señala que los vehículos que no circulan son los que cumplan con las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación en 3 o 4

Holograma 1 y 2

Cabe recordar que el programa vehicular entra en vigor a partir de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 23:00 de la noche.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿A qué vehículos les toca en agosto y septiembre de 2024?

¡Tómalo en cuenta! Las secretarías del Medio Ambiente de la CDMX y el Edomex indica que los vehículos que tendrán que verificar durante el mes de agosto y septiembre de 2024 son los siguientes:



Autos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 y 6: Tienen desde julio hasta el 31 de agosto de 2024 para realizar la verificación.

y placas terminadas en 5 y 6: Tienen desde julio hasta el 31 de agosto de 2024 para realizar la verificación. Vehículos con engomado rosa y placas 7 u 8: Aunque su período de verificación comienza en agosto, tienen hasta el 30 de septiembre para cumplir con este requisito.