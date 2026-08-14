¡Hasta lo amarraron! Comerciantes golpean a presunto ladrón en la Central de Abastos de Oaxaca

Hartos de la inseguridad, comerciantes de la Central de Abastos de Oaxaca decidieron tomar la justicia por sus propias manos y sometieron a un hombre que había sido previamente señalado como ladrón.

Aunque se considera un delito, a las personas poco les importó y amarraron al hombre a un poste, donde comenzaron a golpearlo hasta que llegaron las autoridades.

VIDEO: Golpean a presunto ladrón en Oaxaca; así captaron el momento

De acuerdo con versiones extraoficiales, el sujeto habría sido señalado por presuntamente robar un celular en las inmediaciones de la Central de Abasto, lo que provocó que algunos comerciantes lo identificaran, lo sometieran y comenzaran a golpearlo.

En el video difundido se observa cómo el hombre, vestido con una playera roja, permanece amarrado a un poste, mientras otro sujeto, con un jersey azul, lo sujeta de la cabeza y comienza a darle de puñetazos en la cara.

El hombre permaneció atado cerca del cruce de Periférico y Diagonal de Mercaderes, hasta que elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte y acudieron al lugar para intervenir.

Policías detienen a presunto ladrón en Oaxaca

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre todavía amarrado con cuerdas a un poste y con visibles signos de haber sido golpeado. Ante esta situación, lo pusieron bajo resguardo con el fin de evitar que la situación se saliera de control.

Posteriormente, el hombre fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a la denuncia correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades lograron identificar o detener a las personas que presuntamente participaron en la golpiza, así como se desconoce si el presunto ratero enfrentará cargos o si fue liberado.

El ladrón que fue golpeado en Oaxaca finalmente fue detenido.

¿Es delito hacer justicia por mano propia en México?

Claro está que la percepción de inseguridad continúa siendo un problema en el país, mientras que la desconfianza hacia las autoridades persiste ante la falta de seguimiento o justicia en muchos casos.

Sin embargo, recurrir a la justicia por propia mano es ilegal y constituye un delito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho.