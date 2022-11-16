Tolerancia vía para lograr prosperidad, Congreso Mundial de Medios

En el Día Internacional de la Tolerancia que se celebra hoy 16 de noviembre de 2022 y en el marco del Congreso Mundial de Medios, el Ministro de tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos (EUA), HE Sheik Nathan bin Mubarak Al Nahyan, hizo el llamado a los medios de comunicación ahí reunidos a promover este valor, al que se refirió como fundamental para lograr prosperidad.

TV AZTECA es parte de los medios de comunicación firmantes en el refrendo de promover el valor de la tolerancia en sus contenidos.

El Ministerio de Tolerancia, en EUA, es el primero en el mundo y nace de la inquietud de la Nación Árabe de sentar las bases para ser una buena persona en el mundo de hoy.

Los Emiratos Árabes Unidos Unidos se declaran una nación culturalmente abierta con valores de tolerancia para la coexistencia armónica entre la sociedad.

Congreso Global de Medios, participación de más de 80 países

Primer ministerio en el mundo para fomentar la conciencia a la tolerancia con los medios de comunicación para promover la tolerancia en la sociedad, sin ningún tipo de extremismo ni separación además de las leyes y la legislación mediante eventos como el primer Congreso Mundial de Medios que se lleva a cabo en Abudabi con la participación de más de 1,200 profesionales de la comunicación de más de 80 países.

El ministerio tiene la responsabilidad de reforzar y vigilar la promoción de este valor

EAU promueve una iniciativa por la tolerancia para divulgar valores de amor y convivencia sin olvidar la preservación de la cultura y cómo se muestra al mundo. A través de los medios de comunicación se pretende colaborar para que las audiencias conozcan otras culturas y ser abiertas a ellas.

On Wednesday's #ToleranceDay & every day, we can all practice tolerance & respect for diversity - values that bring people together and make us all stronger. https://t.co/8yjfr5fHyA pic.twitter.com/rPnhA2SjUF — United Nations (@UN) November 16, 2022

Una sociedad humana en la que todos pertenecemos

La fraternidad humana es la vía para establecer un desarrollo común y la prosperidad. De acuerdo con las palabras del ministro, la promoción de valores no solo debe ser teórica, sino que debe establecerse en proyectos sociales y económicos que lleven a la prosperidad.

Los medios de comunicación y las empresas en general deben ser buenos ejemplos para la diversidad y formación continua, deben trabajar con todos para representar el papel de abrir conciencias y celebrar los aspectos de las diferentes culturas con criterios objetivos y transparencia al mismo tiempo cuestionar cualquier tipo de información falsa .

Los creadores de contenido y principalmente la televisión, dijo el ministro, son vitales para lograr un mundo de paz, y de convivencia con los principios de fraternidad humana, que es la vía para establecer un desarrollo común.

