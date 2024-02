¡Así sobreviven! Por falta de agua se duplican gastos de familias en Toluca , Edomex

Diecisiete delegaciones, más de 50 colonias y 170 mil habitantes se han visto perjudicados ante la falta de agua en Toluca, capital del Estado de México, la escasez del recurso, durante semanas está duplicando los gastos a las familias.

Una de las afectadas por este problema, Hilda Alanís refirió cómo han sobrevivido a una semana más sin el líquido: “Trayendo garrafones, comprando garrafones, yendo a la lavandería, el aseo rápido, el baño, baños muy cortos y reciclar el agua”.

Solo una vez a la semana es que tienen agua de las tomas, las que abastece el Sistema Cutzmala, que se encuentra en su estado más critico desde su existencia.

Raymundo, otro ciudadano afectado indicó a Fuerza Informativa Azteca cómo ha hecho para vivir sin agua en estos días: “Hemos estado reciclándola, la que es de los trastes la utilizamos para el baño o para el patio o para otra cosa que se utilice”.

Escasean pipas de agua ante corte en Toluca

Las pipas de agua con las que apoyan las autoridades son escasas para abastecer la demanda de más de 170 mil personas, eso solo en el municipio de Toluca. Hay otras doce demarcaciones que dependen del embalse.

Para Jesús Hernández Jiménez, afectado por falta de agua las autoridades minimizan la situación: “El ayuntamiento está tratando de limitar ese problema mandando pipas gratis, como es la dinámica, la dinámica es que tienen que sacar un reporte llamar a agua y saneamiento, les piden el reporte del nip de su recibo de agua y les levantan el reporte y con el reporte ellos ya se trasladan a las colonias”.

Las y los afectados aseguran que hay lista de espera para tener liquido, por lo que han tenido que recurrir a otros opciones para tener recurso.

Aline Yanine, afectada por falta de agua relató que les “están diciendo que no se pueden subir a los tinacos y eso afecta por ejemplo a mi abuelita, ella como es una persona ya mayor y no puede, no tiene otro recurso de agua y como no le pueden llenar su ese eso le afecta a mi abue”.

La situación no mejorará, ya lo ha informado la Comisión Nacional de Agua y eso que apenas comenzará el estiaje.

Escasez de agua en Toluca

El ayuntamiento de Toluca calificó la situación como crítica ante la disminución en el suministro de agua que proviene del Sistema Cutzamala, pues de 9.5 metros cúbicos por segundo que se recibían, bajó a 8.00 metros cúbicos por segundo, lo que afecta 55 colonias y 17 delegaciones donde habitan hasta 170 mil personas.

El presidente municipal, Juan Maccise, ordenó el despliegue de brigadas operativas para la distribución “directa de agua mediante pipas, como parte del esfuerzo integral del ayuntamiento para abatir la problemática de suministro en las áreas afectadas”.

En ese sentido, las autoridades de Toluca hicieron un llamado a los miles de toluqueños, a que sean razonables en el uso del líquido dentro de sus viviendas, reparar alguna fuga que se tenga en el hogar y fomentar la conciencia sobre el uso del agua.