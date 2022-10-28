Tom Brady y Gisele Bundchen culminan su divorcio tras 13 años casados

El siete veces ganador del Super Bowl y actual "quarterback" de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady y la supermodelo y empresaria Gisele Bundchen han finalizado su divorcio después de 13 años de matrimonio, según informó en redes este viernes el mariscal de campo de la NFL.

Tom Brady, líder y actual "quarterback" de los Tampa Bay Buccaneers, señaló en su cuenta oficial en Instagram que después de "mucha consideración", él y Gisele Bundchen decidieron poner fin a su matrimonio tras 13 años.

"En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio mutuo después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos", señaló Tom Brady en Instagram.

Brady y Bundchen tienen dos hijos juntos, Benjamin Rein y Vivian Lake

En más de su publicación, Tom Brady dijo que: "Hemos sido bendecidos con hijos hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Seguiremos trabajando juntos como padres para asegurarnos siempre de que reciben el amor y la atención que merecen".

El "número 12" de los Tampa Bay Buccaneers, quién anunció su retiro del fútbol americano en febrero de este año pero que revirtió su decisión al mes siguiente, señaló que terminar con su matrimonio era "doloroso y difícil".

Tom Brady announces he has finalized a divorce with Gisele Bündchen after 13 years together: pic.twitter.com/1hEDUWQqgy — Ari Meirov (@MySportsUpdate) October 28, 2022

Brady pide privacidad y respeto ante su divorcio de Bundchen

Tom Brady de 45 años, agregó que: "Sólo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras seguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún están por escribir. Y pedimos amablemente privacidad y respeto mientras navegamos por lo que está por venir en los días y semanas siguientes".

Por su parte, Tom Brady, de 42 años, señaló en Instagram que habían finalizado "amistosamente" el divorcio y agregó que: "Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Seguiremos siendo co-padres para darles el amor, el cuidado y la atención que tanto merecen".



Gisele Bundchen, supermodelo: