VIDEO: Tornado arrasa con casas en Los Ángeles California, Estados Unidos

Un sorpresivo tornado afectó diversas construcciones en Los Ángeles California, en Estados Unidos, durante el día de ayer miércoles 22 de marzo como parte del río atmosférico que afecta dicha región. El pequeño ciclón dejó varios daños materiales en la comunidad de Montebello, al sur del estado.

“Miré por mi ventana allá y podías ver cosas volando por todas partes. A mí me parece un tornado”, dijo Denise Leichter, residente de la zona.

Videos grabados por otros habitantes dan cuenta de cómo los escombros volaban por los aires. Más de 115 mil casas de California resultaron afectadas, sobre todo las ubicadas cerca de la costa. Diversas construcciones sufrieron daños severos, había ventanas con cristales rotos, así como piezas de tejados que volaron a los pisos y estacionamientos cercanos.

Tornado hits south maple ave in Montebello tearing the roof off multiple buildings and destroying multiple cars pic.twitter.com/yJrbuPMccj — SaveArtsakh (@njtehcherchian) March 22, 2023

Mientras que en San Francisco, algunos barcos quedaron volcados debido a la fuerza del viento. Asimismo, un tráiler volcó en su costado izquierdo mientras cruzaba el puente de la bahía.

En la comunidad de San Bernardino, una camioneta fue arrastrada por la corriente de agua, provocada por las inundaciones en el lugar. Además, debido a la caída de árboles por las fuertes tormentas, las autoridades estadounidenses reportaron el fallecimiento de dos personas.

¿Qué clase de tornado afectó a California?

El tornado impactó a las 11:20 horas, tiempo local la mañana de ayer miércoles 22 de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Unión Americana. Este fenómeno es conocido como un “landspout tornado” o una tromba terrestre.

Según la Organización Meteorológica Mundial, una tromba terrestre es un tipo de tornado que no es producto de una rotación organizada del aire a escala de tormenta. Esta categoría de fenómeno atmosférico surge en tierra firme, a diferencia de los tornados o ciclones que son formados en el mar.

Desde la tarde del martes 21 de marzo, el Servicio Meteorológico emitió una alerta de tornado que podría afectar algunas zonas del oeste de Los Ángeles.

🚨#BREAKING: Damaging Tornado touches down near downtown Los Angeles



📌#Montebello | #California



Watch as a extremely rare damaging tornado touches down in Montebello California about 8 miles from downtown Los Angeles as Debris flies in the air the air reports of multiple… pic.twitter.com/FkP4oBWzPt — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 22, 2023

Esta tormenta fue provocada por el río atmosférico número 12, fenómeno que afectó la costa Este de Estados Unidos desde diciembre pasado. El río atmosférico transporta vapor de agua proveniente del océano y lo deposita en tierra firme en forma de tormentas o nieve.

Ciudades de la Unión Americana han reportado aumentos de precipitaciones en más del 200%. Además, el Servicio Meteorológico local asegura que la llegada de la primavera no detendrá los ríos atmosféricos y no será hasta el próximo verano cuando las condiciones climatológicas mejoren.

Con información de Reuters.