Tornados dejan devastado Estados Unidos; hay al menos 7 muertos

Al menos siete personas muertas, entre ellas un niño de cinco años, por el paso de 35 tornados y fuertes vientos que azotaron el sureste de Estados Unidos dejando severos daños en varias regiones, principalmente en Alabama, Kentucky y Georgia.

Los tornados comenzaron alrededor del mediodía del jueves en Alabama y avanzaron lentamente a la zona metropolitana de Atlanta.

Los fuertes vientos provocaron que volaran los techos de casas, cayeran ramas y árboles completos, también se quedaron sin electricidad miles de personas, algunas calles lucieron llenas de escombros.

Tornados dejan severos daños en Estados Unidos

En Alabama se reportaron la mayor cantidad de tornados, fue la ciudad con más afectaciones y al menos seis personas murieron. La ciudad de Selma también reportó severos daños.

En Georgia murió un niño de cinco años luego de que cayera un árbol sobre el automóvil en el que se encontraba, indicó la forense del condado en Estados Unidos.

Una de las principales carreteras de la zona Metropolitana estuvo cerrada durante varias horas debido a los árboles que cayeron durante el paso de los tornados.

En el noreste de Mississippi, varios edificios quedaron arrasados o gravemente dañados en el condado de Monroe. En tanto, en Dallas no se reportaron muertos pero sí varios residentes heridos.

“Esta es un área de desastre. Las líneas eléctricas y los árboles están caídos, esto es realmente peligroso”, indicaron las autoridades de Dallas este viernes tras el paso de los tornados.

En el condado de Autauga, Estados Unidos, por lo menos 20 casas resultaron dañadas o destruidas.

Ante los estragos que provocaron los tornados, los gobernadores de Alabama y Georgia declararon estados de emergencia en las áreas afectadas para ayudar con los esfuerzos de rescate y limpieza.

Las autoridades anunciaron que comenzarán con las labores de recuperación, tratarán de evaluar la cantidad de daños y se asegurarán que no haya más víctimas mortales debido a los 35 tornados que azotaron el sureste de Estados Unidos.

