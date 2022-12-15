Tornados azotan Estados Unidos; hay al menos 2 muertos

Durante la noche del martes y la mañana del miércoles se reportaron 18 tornados en Texas, Louisiana y Mississippi que causaron daños en estructuras, derribaron líneas eléctricas y árboles, dijo el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Este miércoles un tornado azotó una carretera en New Iberia, Louisiana, Estados Unidos, que se formó como parte de un sistema de tormentas invernales masivas. Como consecuencia hay al menos dos muertos y una personas herida

Luego de que un tornado tocó tierra en New Iberia, varias personas quedaron atrapadas y al menos una de ellas resulta lesionada. También varias viviendas y un hospital resultaron dañados, confirmó la policía de Nueva Iberia en Facebook.

🌪️ Damage to a Winn Dixie in Marrero, Louisiana after a possible tornado earlier. Video from Jan Miller. pic.twitter.com/BuRHALjcsE — Brantly Keiek (@BrantlyWx) December 14, 2022

En New Iberia, Louisiana, Estados Unidos, es una pequeña ciudad, que se encuentra a unos 112 km al suroeste de Baton Rouge.

Muertos y heridos tras tornado en Estados Unidos

Una madre y su hijo pequeño murieron durante la noche del martes cuando un tornado arrasó una ciudad rural en el noroeste de Louisiana, uno de un enjambre de tornados que tocaron tierra en la región como parte de un sistema de tormentas invernales masivas que arrasó los Estados Unidos.

Los 18 tornados reportados fueron parte de una tormenta invernal en expansión que azotó el corazón de los Estados Unidos durante los últimos dos días, dejando partes de Upper Plains y Midwest sepultadas bajo la nieve, cerrando escuelas y haciendo las carreteras intransitables.

Se esperaba que el sistema continuara causando condiciones similares a ventiscas en el norte e inundaciones con potencial de tornados en el sur el miércoles. También amenazó con cubrir partes del este con hielo y nieve hasta el jueves.

La acumulación de hielo podría derribar árboles y líneas eléctricas y provocar cortes de energía mientras hace que las carreteras sean peligrosas, dijo el NWS, instando a los automovilistas a quedarse en casa.

