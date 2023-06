Liberan a más de cinco mil tortugas en playa de Chachalacas, Veracruz

Más de cinco mil tortugas han sido liberadas en esta temporada en la playa de Chachalacas y Juan Ángel en Úrsulo Galván, Veracruz. Al día voluntarios realizan cuatro recorridos para encontrar tortugas desovando, recolectan los huevos, los colocan en un corral y 50 días después, son liberadas para protegerlas, Protección Civil, turistas y los encargados del campamento tortuguero trabajan en conjunto.

¿Cómo es la liberación de tortugas?

Es un espectáculo de la naturaleza, más de cinco mil tortugas han sido liberadas en esta temporada en la playa de Chachalacas y Juan Ángel en Úrsulo Galván, Veracruz.

“Más o menos tenemos un promedio de 60 tortugas, más o menos ya cuando nacen 50 días después. Un promedio más o menos de cinco o mil”, detalló Jesús Israel Criollo Pérez, integrante del campamento tortuguero “La Playita”, en el municipio de Úrsulo Galván.

Al día realizan cuatro recorridos para encontrar tortugas desovando, recolectan los huevos, los colocan en un corral y 50 días después, son liberadas.

“Lo ideal en ese caso es de la manera más natural posible, realmente la intención es no meterse, solamente procurar obviamente que no tenga o se acerque un animal, fuera un perro callejero, haciendo el cercado y todo eso, pero lo más natural posible, pero la tortuga cuando sale a desovar se mimetiza completamente en la arena y prácticamente no lo vas a notar”, explicó Jesús Israel Criollo Pérez, integrante del campamento tortuguero “La Playita”, en Úrsulo Galván.

¿Cómo se protegen a las tortugas cuando salen a desovar?

Y para proteger a las tortugas cada vez que salen a desovar, se trabaja en conjunto con Protección Civil, turistas y los encargados del campamento tortuguero.

“Acordonar el área para que los turistas no se acerquen mucho, acordonamos un perímetro de cinco por cinco para que la tortuga lora pueda desovar bien y en nuestros recorridos pues sobre todos los fines de semana dentro del operativo que tenemos aquí en la playa de Chachalacas hemos encontrado tortugas y ahora si nos acoplamos con las personas que están al cuidado de los huevos para encubarlos”, puntualizó Carlos César Márquez, integrante de Protección Civil en Úrsulo Galván.

Es durante los meses de marzo, abril y mayo cuando mayor cantidad de tortugas llegan a estas playas a desovar, en junio disminuye la cantidad, pero el espectáculo sigue cautivando a chicos y grandes.