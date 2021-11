Presos fueron torturados con “Baby Shark” en cárcel de Oklahoma

Al menos cuatro ex reclusos de la cárcel de la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, acusan que fueron torturados obligándolos a escuchar la canción infantil “Baby Shark” con volumen muy alto.

Según una demanda federal, los cuatro ex presidiarios fueron sometidos a métodos de tortura como ataques físicos y agresiones verbales.

En la demanda de derechos civiles, los ex prisioneros mencionaron que otra de esas tácticas para ser torturados dentro de la cárcel, era mantenerlos de pie durante muchas horas seguidas mientras les ponían la canción “Baby Shark”.

Uno de los demandantes llamado Daniel Hedrick dijo que durante el tiempo que pasó en la cárcel, los policías lo sacaban de su celda para llevarlo a un cuarto de visitas de abogados en donde le colocaron la canción, por lo que estuvo parado más de una hora.

Otro de los ex reclusos que demandaron, de nombre Ja’Lee Foreman Jr contó que lo obligaban a escuchar la canción infantil “Baby Shark”, además de que los policías lo agredieron de forma física y verbal.

Además de “Baby Shark” se han usado otras canciones para torturar

La CIA utilizaba música como método para manetener torturados a los prisioneros que atraparon en la cárcel militar de alta seguridad situada en Guantánamo para sacarles información, según un medio internacional.

Así lo informó el Senado de Estados Unidos en el año 2014, quien destacó que este método fue implementado después del atentado de las Torres Gemelas en 2001, pues Guantánamo ha sido una cárcel de detención para acusados de terrorismo.

Este método utilizado por la CIA, pretendía ocasionar en los reos un shock extenso para sacarles más información en menos tiempo.

A continuación te mencionamos las diez canciones que han servido para torturar a prisioneros:

1. “Fuck Your God” (Deicide)

2. El tema de la serie “Barney y sus amigos”



3. “Enter Sandman” (Metallica)

4. El tema del programa “Plaza Sésamo”

5. “Stayin’ Alive” (Bee Gees)

6. “Dirrty” (Christina Aguilera)

7. “Killing in the name” (Rage Against the Machine)

8. “American Pie” (Don McLean)

9. “Alle Eyez on me” (Tupac)

10. “America” (Neil Diamond)