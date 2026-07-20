¡Buscan a trabajadores de campo! Trabajar y vivir en Estados Unidos ya es posible; así puedes aplicar a esta oferta laboral

Buscar trabajo y vivir en Estados Unidos puede convertirse en una realidad para quienes buscan una oportunidad en el sector agrícola; el Servicio Nacional de Empleo (SNE) lanzó una convocatoria dirigida a personas trabajadoras del campo interesadas en participar en un proceso de vinculación laboral legal con empleadores estadounidenses.

Las personas interesadas deberán realizar su registro antes del 5 de agosto en la oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana a su domicilio; posteriormente, los días 10 y 11 de agosto, se llevará a cabo la jornada de vinculación laboral para quienes hayan completado este primer paso.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La oferta está dirigida a personas con experiencia o interés en actividades agrícolas que deseen laborar de manera temporal en Estados Unidos mediante un proceso coordinado por el Servicio Nacional de Empleo.

Este programa busca acercar a trabajadores mexicanos con empresas del sector agrícola estadounidense que requieren mano de obra para distintas actividades en el campo, por lo que representa una alternativa para quienes desean encontrar una oportunidad laboral fuera del país.

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La fecha límite para registrarte es el 5 de agosto

Si deseas participar, es importante no dejar pasar el tiempo; el 5 de agosto es la fecha límite para acudir a la oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana e iniciar el proceso de registro.

Una vez concluida esta etapa, los aspirantes podrán asistir a la jornada de vinculación laboral programada para los 10 y 11 de agosto, donde continuará el proceso de selección.

¿Dónde puedes iniciar el trámite? El Servicio Nacional de Empleo informó que las personas interesadas deberán acudir a la oficina más cercana a su domicilio para recibir orientación y realizar su registro.

Antes de acudir, también es recomendable consultar el directorio oficial del SNE para ubicar la sede correspondiente y conocer si existen requisitos o documentos adicionales que deban presentarse durante el proceso.