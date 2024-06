¿Estás en un trabajo tóxico? Falta por operación de emergencia y jefe va al hospital para ver si mentía

Si piensas que te encuentras en un trabajo tóxico, debes conocer la historia de esta mujer que compartió la desagradable experiencia que vivió cuando laboró para un pequeño despacho jurídico en Estados Unidos.

Se trata del caso de la abogada India Ramey. En su cuenta de TikTok contó que en una ocasión se enfermó y tuvieron que operarla, pero su jefe apareció en el hospital para verificar si estaba mintiendo.

Su jefe apareció en el hospital

India Ramey recordó que hace unos años trabajó para un despacho jurídico en Tennessee. En una ocasión tuvo que pedir unos días para faltar al trabajo, ya que padecía de apendicitis, por lo que tenía que internarse de urgencias para ser operada.

Cuando pasó la operación, ella se encontraba descansando en su habitación del hospital, cuando apareció su jefe. “Él vino al hospital para asegurarse de que yo no estuviera mintiendo con mi relato (...) Intentó demostrarme que su interés en mi salud era genuino, pero yo sé que no fue así”, dijo.

Compañeros confirman que el jefe no le creía

India Ramey regresó al trabajo semanas después y sus compañeros no tardaron en contarle lo que el jefe pensaba. “Volví a la oficina y mis colegas me avisaron que mi jefe no creía en mi palabra. Le había dicho a todos que él estaba seguro de que yo mentía con mi cuadro y por eso necesitaba verlo con sus propios ojos”, afirmó.

Renuncia a las leyes y se une a la música

La mujer decidió renunciar a su trabajo tóxico y a las leyes, al darse cuenta de que ahí no era el lugar adecuado para desempeñarse. Tampoco la carrera, ya que decidió dedicarse a la música.