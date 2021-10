Joven renuncia a trabajo tóxico y lo celebra en familia

Las redes sociales se convirtieron en el medio para compartir las formas en que las personas celebran que presentaron su renuncia ante un trabajo tóxico, como el caso de una joven, cuya historia se viralizó en TikTok.

Miroslava Al, la joven usuaria en esa plataforma, compartió un video de la celebración que tuvo con su familia por su renuncia al “trabajo tóxico”.

En el breve video se vio a la joven sentada frente a un plato que tenía un pequeño pastel con una leyenda que decía: “Felicidades por renunciar”.

Aunque la joven no dio más detalles sobre los motivos por los que presentó su renuncia a su “trabajo tóxico”, en el video lució sonriente, mientras esperaba que la vela de bengala se apagara.

Usuarios comparten motivos por los que renunciaron a trabajo tóxico

El video de la joven con su expresión de felicidad se volvió tendencia en la plataforma de TikTok, ya que además de tener más de 200 mil “Me gusta”, alcanzó dos mil comentarios hasta el momento.

Varios de los usuarios que vieron el video comentaron los motivos por los que ellos también presentaron su renuncia a un trabajo tóxico, pero otros confesaron que les gustaría estar en la situación de la joven de dejar su trabajo para encontrar una mejor oportunidad.

“Yo en este año he renunciado a tres trabajos porque todos me hicieron mal mentalmente y de plano me saldré de trabajar”. “Mi miedo es renunciar al trabajo tóxico y después no encontrar otro”.

Algunos incluso consideraron el video de la celebración de la joven como una señal para hacer lo mismo que Miroslava.

“Justo quiero renunciar a mi trabajo. ¿será esta una señal?”.

De acuerdo con la plataforma de empleo, OCCMundial, un trabajo tóxico se identifica por experimentar varias situaciones desagradables, entre ellas, hostigamiento por parte de compañeros o jefes, ascenso de personas no adecuadas para los cargos o que jefes o colegas tomen crédito del trabajo ajeno, entre otros.