Cae en Taxco el presunto traficante Omar “N”, por tráfico de drogas de México a EU

En Taxco, Guerrero, las Fuerzas federales capturaron a Omar “N”, señalado como presunto traficante de drogas de México a Estados Unidos (EU). De acuerdo con las investigaciones, operaba de forma independiente para enviar las remesas ilícitas a ese país.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México.

Detienen a presunto traficante de drogas en Taxco

Un operativo coordinado entre fuerzas federales derivó en la detención de un presunto traficante de drogas con vínculos internacionales en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

La acción, encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), representó un nuevo golpe a las redes delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y se realizó como parte de las acciones permanentes para preservar el Estado de derecho en el país.

En Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N”, por delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Estas acciones refuerzan el combate al… pic.twitter.com/rWfo4wpX9R — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 17, 2026

La detención se llevó a cabo tras labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar a Omar “N” en dicho municipio guerrerense.

El operativo contó con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes apoyaron en el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Omar “N” es señalado por su presunta relación con el tráfico de droga hacia Estados Unidos y cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Así movía droga “Kunfu Panda” a EU

De acuerdo con los agentes, identificaron a Roberto Nájera Gutiérrez como un entonces miembro de alto rango del cártel, quien presuntamente dirigía y coordinaba el transporte marítimo de cantidades multikilogramo de cocaína desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala.

Además, presuntamente coordinaba la recaudación y remisión de las ganancias del narcotráfico a través de cuentas bancarias.