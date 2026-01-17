El 8 de enero de 2026 fue extraditado de México y entregado a Estados Unidos. Roberto Nájera Gutiérrez, alias “Kunfu Panda” o “La Gallina”, estuvo en las filas del Cártel de Sinaloa moviendo grandes cantidades de droga.

A pesar de los señalamientos en su contra, este hombre de 48 años y originario de Tizimín, Yucatán, se declaró inocente de conspiración para fabricar y distribuir cocaína que sabía que sería importada a ese país.

¿Quién es Roberto Nájera Gutiérrez, alias “Kunfu Panda” y “La Gallina”?

Roberto Nájera Gutiérrez se encuentra bajo custodia federal, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Es señalado como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que fue extraditado de México a Atlanta para enfrentar cargos de tráfico de cocaína.

“Kunfu Panda” o “La Gallina”, según la unión americana, es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, ese que alguna vez estuvo liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien fue sentenciado a cadena perpetua en ese país .

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg para el Distrito Norte de Georgia declaró incluso que Nájera Gutiérrez es presuntamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde Sudamérica y a través de México que tenían como destino Estados Unidos.

Así movía droga “Kunfu Panda” o “La Gallina” a EU

La fiscal general Pamela Bondi declaró que para este “presunto narcoterrorista”, los abogados en el Distrito Norte de Georgia “se asegurarán de que reciba justicia pronta en Estados Unidos”.

En 2013, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investigaron a narcotraficantes que colaboraban con el Cártel de Sinaloa para transportar cocaína desde Sudamérica a México con rumbo a Estados Unidos, incluido el Distrito Norte de Georgia.

“Monstruo de seis cabezas": La DEA revela qué territorios controla CJNG, Cártel de Sinaloa y otros en México

En aquella investigación, los agentes identificaron a Roberto Nájera Gutiérrez como un entonces miembro de alto rango del cártel, quien presuntamente dirigía y coordinaba el transporte marítimo de cantidades multikilogramo de cocaína desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala.

Una vez en Centroamérica, la droga se contrabandeaba a través de la frontera guatemalteca hacia México. Nájera Gutiérrez presuntamente distribuía dicha cocaína a otros narcotraficantes de alto rango en México, quienes la importaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California.

Nájera Gutiérrez también presuntamente coordinaba la recaudación y remisión de las ganancias del narcotráfico a través de cuentas bancarias.

La acusación formal contra Nájera Gutiérrez, recientemente desclasificada, se emitió en marzo de 2018 y en octubre de 2023, se le notificó una orden de captura en virtud de la solicitud de extradición de Estados Unidos.