Tráfico intenso en CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas, bloqueos y manifestaciones?
Caos vial y tránsito lento en CDMX: Calles cerradas por bloqueos, marchas y manifestaciones provocan severo tráfico en varias zonas de la capital HOY.
Si este lunes 19 de enero necesitas salir o cruzar la capital, toma extrema precaución: el tráfico intenso en la CDMX HOY por inicio de semana ya genera caos vial, retrasos y cierres intermitentes por marchas, bloqueos y manifestaciones activas desde las primeras horas del día.
Avenidas estratégicas como Reforma, Insurgentes, Eje Central y accesos al Centro Histórico presentan carriles cerrados y circulación lenta, lo que ha encendido una alerta vial para automovilistas y usuarios del transporte público.
De acuerdo con reportes de Tránsito CDMX y la SSC, a lo largo del día podrían sumarse más bloqueos y concentraciones, conforme avancen distintos contingentes, lo que impactaría rutas alternas y principales corredores.
Ya hay despliegue de cuerpos de seguridad, ajustes a la circulación y orientación vial, pero las autoridades recomiendan anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y consultar rutas en tiempo real, ya que las manifestaciones HOY en CDMX también podrían provocar desvíos en el transporte público y mayores tiempos de viaje.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERVICIO MILITAR NACIONAL EN MÉXICO: 4 FECHAS OBLIGATORIAS QUE NO DEBES IGNORAR PARA OBTENER TU CARTILLA
Tráfico intenso en CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas, bloqueos y manifestaciones?
¡Toma en cuenta el buen avance!
Se reporta buen avance vehicular en el lateral de Paseo de la Reforma, en el tramo que va de Insurgentes a Río Rhin, lo que permite una circulación fluida para automovilistas que transitan por esta zona estratégica de la Ciudad de México. Las condiciones actuales favorecen traslados ágiles y sin mayores contratiempos.
De igual forma, Río Becerra presenta movilidad favorable desde Viaducto hasta San Antonio, con flujo constante y tiempos de recorrido estables. Ambas vialidades registran condiciones óptimas para la circulación, por lo que se recomienda aprovechar estos corredores para desplazamientos eficientes dentro de la capital.
Se reporta marcha sobre Calzada San Antonio Abad
Se registra el inicio de una marcha sobre Calzada San Antonio Abad con dirección al Norte, a la altura de la estación Metro San Antonio Abad, donde manifestantes avanzan con destino al Zócalo capitalino. La movilización ya genera afectaciones a la circulación vehicular en este corredor, con posibles cierres intermitentes durante su avance.
Autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar vías alternas, como Congreso de la Unión, para reducir retrasos.
Sigue el bloqueo en el cruce de Venustiano Carranza
Continúa el bloqueo vial en el cruce de Venustiano Carranza y Pino Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde manifestantes mantienen cerrada la circulación en la zona. La interrupción del paso vehicular sigue generando afectaciones a la movilidad en el Centro de la Ciudad de México, especialmente en calles aledañas.
Autoridades viales recomiendan no transitar por el área y optar por rutas alternas, como Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente, para evitar contratiempos.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Venustiano Carranza y Pino Suárez, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/UWRwdnGPY6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 19, 2026
Bloqueo en el cruce de Venustiano Carranza
La circulación permanece cerrada en el cruce de Venustiano Carranza y Pino Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de manifestantes que bloquean ambos sentidos de la vialidad. La situación ha generado afectaciones a la movilidad en el primer cuadro de la Ciudad de México.
Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas, como Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente, para continuar su recorrido.
Tránsito lento en Calzada Ignacio Zaragoza
La Calzada Ignacio Zaragoza presenta tránsito lento en el tramo que va de Guelatao a Río Churubusco, debido a la alta carga vehicular en esta importante vía de acceso al oriente de la Ciudad de México. El desplazamiento es continuo, aunque con demoras intermitentes que pueden afectar los tiempos de traslado.
Calz. Ignacio Zaragoza con tránsito lento desde Guelatao a Río Churubusco. pic.twitter.com/druYDqEi2x— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 19, 2026
Tránsito abundante en Anillo Periférico: ¿En qué zonas?
Se reporta tránsito abundante en Anillo Periférico en el tramo que va de Eje 6 Sur a Eje 10 Sur, lo que genera circulación constante pero con velocidades reducidas.
La elevada concentración de vehículos en esta zona provoca recorridos más largos de lo habitual, especialmente durante periodos de alta demanda.
Tránsito abundante en Anillo Periférico desde Eje 6 Sur hacia Eje 10 Sur. pic.twitter.com/PBBdmFxd9i— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 19, 2026
Avance lento sobre Avenida Insurgentes
El tránsito registra avance lento sobre Avenida Insurgentes en el tramo que comprende de Anillo Periférico hacia Indios Verdes, una de las rutas con mayor carga vehicular en la Ciudad de México. La alta afluencia de automóviles ha generado desplazamientos pausados, especialmente en horarios de mayor demanda.
Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, mantener una velocidad constante y considerar rutas alternas si el destino lo permite. Mantenerse atento a los reportes viales puede ayudar a reducir tiempos de traslado y mejorar la experiencia de movilidad en esta importante arteria capitalina.
Av. Insurgentes con lento avance de Anillo Periférico a Indios Verdes. pic.twitter.com/mjYXPiOg7A— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 19, 2026
Asentamientos viales en Eje 2; ¿a qué altura?
La circulación en Eje 2 Norte presenta ligeros asentamientos viales en el tramo que va de Congreso de la Unión a Calzada de Guadalupe, principalmente debido a la presencia de semáforos en la zona. Aunque el tránsito avanza de manera continua, se registran demoras moderadas en horas de mayor afluencia vehicular.
Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y considerar ajustar sus tiempos de traslado. Este corredor es una vía clave para la movilidad en el norte de la Ciudad de México, por lo que mantenerse informado puede ayudar a evitar contratiempos.
¡Alerta vial por obras de mantenimiento!
La circulación vehicular se encuentra afectada en Avenida Chapultepec, con dirección Oriente, a la altura de la calle Mérida, debido a obras de mantenimiento que se realizan en la zona. Estos trabajos han provocado reducción de carriles, generando tránsito lento y posibles retrasos para los automovilistas que transitan por este importante corredor vial de la Ciudad de México.
Autoridades recomiendan tomar vías alternas, como Paseo de la Reforma y Durango, para evitar congestionamientos y optimizar los tiempos de traslado. Se sugiere a los conductores anticipar su salida, manejar con precaución y mantenerse informados sobre las condiciones viales en tiempo real.
Vecinos liberan bloqueo en Álvaro Obregón
La circulación vehicular fue restablecida en Avenida Santa Lucía, a la altura de la Calle 29, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que se liberaran los carriles afectados por una manifestación. Actualmente, los manifestantes permanecen únicamente sobre la banqueta, lo que permite el flujo normal del tránsito en la zona.
Este ajuste mejora la movilidad para automovilistas y transporte público que transitan por esta importante vialidad de la Ciudad de México.
¡Tómalo en cuenta! Así están programadas las marchas de HOY
Si necesitas moverte por la ciudad, toma en cuenta estas concentraciones y posibles bloqueos. A continuación encontrarás una lista detallada, explicada de forma sencilla para que puedas anticipar tu trayecto y evitar retrasos.
*En José María Pino Suárez no. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes a las 08:00 horas.
*Considera marcha a las 09:00 horas de Eje 1 Poniente y Av. Cuauhtémoc hacia Dr. Carmona y Valle #11, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 12:00 horas en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, por arribo de manifestantes.
*A las 15:30 hrs., se espera concentración de manifestantes en Olivo núm. 39, col. Florida, alcaldía Álvaro Obregón.
*Se prevé a las 16:00 horas marcha que dará inicio en el Monumento a la Revolución con destino a Paseo de la Reforma no. 476, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
*Se espera concentración de manifestantes a las 18:00 hrs., en Colima Pte. núm. 147, col. San Mateo, alcaldía Milpa Alta.
Con FIA, mantente informado en el tráfico de la CDMX
¡No pierdas detalle de la mejor información! Mientras te encuentras en el tráfico de la CDMX y Área Metropolitana, conoce las noticias más relevantes del día.
¿Qué pasó #MientrasDormía?— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026
Aparatoso #accidente en San Antonio Abad. Un hombre de aproximadamente 35 años resultó lesionado tras quedar prensado dentro de una pipa de agua que se impactó contra una barda de concreto.
Bomberos y paramédicos lograron rescatarlo con vida y fue… pic.twitter.com/xTAgi3v57e
Con FIA, mantente informado en el tráfico de la CDMX
¡No pierdas detalle de la mejor información! Mientras te encuentras en el tráfico de la CDMX y Área Metropolitana, conoce las noticias más relevantes del día.
#AlertaVialFIA | Esta mañana se registró una carambola en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026
Un conductor de aproximadamente 50 años perdió el control y se impactó contra una grúa y otro vehículo estacionado.
Servicios de emergencia atendieron el percance; no hubo… pic.twitter.com/XDnqxqufi8
Bloqueo afecta vías de bajada de Santa Fe, Centenario y Mixcoac
Vecinos de Álvaro Obregón mantienen cerrada la avenida Santa Lucía, a la altura de la Secundaria #111 (calle 26), en protesta por la construcción de la estación Santa Lucía del Cablebús.
El bloqueo afecta una de las principales vías de bajada y genera impacto vial desde Santa Fe, Centenario, Mixcoac y Barranca del Muerto. Los inconformes denuncian falta de consulta vecinal y de información sobre el impacto de la obra.
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 19 de enero, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
Este lunes el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/kij1Q6fqto— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 19, 2026
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 19 de enero del 2025.