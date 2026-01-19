Tráfico intenso en CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas, bloqueos y manifestaciones?

Si este lunes 19 de enero necesitas salir o cruzar la capital, toma extrema precaución: el tráfico intenso en la CDMX HOY por inicio de semana ya genera caos vial, retrasos y cierres intermitentes por marchas, bloqueos y manifestaciones activas desde las primeras horas del día.

Avenidas estratégicas como Reforma, Insurgentes, Eje Central y accesos al Centro Histórico presentan carriles cerrados y circulación lenta, lo que ha encendido una alerta vial para automovilistas y usuarios del transporte público.

De acuerdo con reportes de Tránsito CDMX y la SSC, a lo largo del día podrían sumarse más bloqueos y concentraciones, conforme avancen distintos contingentes, lo que impactaría rutas alternas y principales corredores.

Ya hay despliegue de cuerpos de seguridad, ajustes a la circulación y orientación vial, pero las autoridades recomiendan anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y consultar rutas en tiempo real, ya que las manifestaciones HOY en CDMX también podrían provocar desvíos en el transporte público y mayores tiempos de viaje.

