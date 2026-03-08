VIDEO: Show de cumbia en discoteca de Trujillo, Perú termina en tragedia por explosión; hay más de 30 lesionados

La madrugada en Trujillo, Perú se rompió de golpe. Dentro de la discoteca 'Dalí', donde se presentaba el grupo de cumbia Amor Rebelde, una explosión dejó 34 heridos (de acuerdo con el último reporte) y convirtió una noche de fiesta en una escena de pánico, con personas corriendo para salir y víctimas trasladadas de urgencia a hospitales.

El caso no solo pegó por el estallido, sino por la gravedad de varias lesiones. De acuerdo agencias, entre los heridos hay tres menores de edad y al menos cinco personas están graves, algunas con amputaciones y heridas causadas por esquirlas.

La explosión ocurrió en una ciudad que ya venía cargando miedo. Trujillo, en la región peruana de La Libertad, arrastra desde hace tiempo una ola de violencia vinculada con extorsión y crimen organizado, así que lo ocurrido en la discoteca no cayó en un vacío: volvió a encender una alarma.

¿Cómo fue la explosión en la discoteca 'Dalí' de Trujillo?

El estallido se registró durante la madrugada de este sábado 7 de marzo dentro del local nocturno. Reportes de medios peruanos indican que todo ocurrió en plena presentación musical, lo que explica por qué había tantas personas dentro del lugar cuando se desató el caos.

Sobre la causa, el reporte oficial en Perú maneja el caso como un atentado con artefacto explosivo dentro de la discoteca 'Dalí'. Según la información más reciente, hay 34 heridos y la explosión ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, en plena presentación de Amor Rebelde.

La violencia en Trujillo hizo todavía más grave el caso

Lo ocurrido en la discoteca 'Dalí' es un hecho aislado. En 2025 la región de La Libertad registró 286 explosiones, de las cuales 136 ocurrieron en Trujillo, una ciudad golpeada por la violencia y el crimen organizado.

Este ataque ocurrió menos de un mes después de otra explosión en la ciudad que dañó viviendas. Por eso el caso de la discoteca golpeó tanto en Perú: no solo fue la violencia de una madrugada, sino la sensación de que estos ataques ya se están volviendo parte del paisaje.