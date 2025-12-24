De la fiesta a la tragedia: el VIDEO previo a un brutal accidente en Perú

Lo que comenzó como una noche de diversión entre amigos terminó en una tragedia que hoy conmociona a Perú. Un grupo de jóvenes grabó los minutos previos a un fatal accidente, todo sin imaginar que las risas, gritos y celebraciones quedarían como testimonio de los instantes antes de perder el control del vehículo en que viajaban.

Los videos, difundidos en redes sociales y retomados por medios locales, muestran a los ocupantes de una camioneta circulando a exceso de velocidad, en un ambiente de euforia; instantes más tarde, las imágenes captan el pánico dentro del vehículo, segundos antes del impacto.

¿Qué ocurrió durante el accidente en Lima?

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú, el conductor perdió el control de la camioneta, chocó contra las barandas de seguridad y el vehículo terminó volcado, en un siniestro que dejó una persona muerta y tres más gravemente heridas.

La víctima fatal fue identificada como Pedro Simeón Erazo, de 29 años, mientras que los otros ocupantes fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos, en donde permanecen bajo atención médica especializada.

¿Qué revelan los videos grabados por los jóvenes involucrados en el accidente en Perú?

Las grabaciones, que ya forman parte de la investigación, ponen en evidencia una conducción temeraria. Autoridades analizan las imágenes para determinar la velocidad exacta; sin embargo, especialistas en seguridad vial señalan que podría haber superado los 150 kilómetros por hora, una cifra que multiplica el riesgo de un accidente mortal.

Las imágenes del interior de la camioneta y del sitio del choque se han vuelto virales por su crudeza, además de por mostrar cómo una decisión imprudente puede cambiarlo todo en segundos.

¿Cuál es la situación legal del conductor?

La Policía Nacional del Perú confirmó que el conductor permanece bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades. Se analizan peritajes técnicos, testimonios y los videos como pruebas clave del caso.

Esta tragedia reabre el debate acerca del exceso de velocidad y la conducción bajo estados de euforia, especialmente entre jóvenes; ¿hasta cuándo las redes sociales seguirán documentando tragedias que pudieron evitarse con una sola decisión responsable?