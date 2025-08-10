Autobús de pasajeros se incendia tras choque en carretera México-Querétaro; reportan una persona sin vida

Se incendia un autobús de pasajeros mientras circulaba por la carretera México-Querétaro, específicamente a la altura de Tepotzotlán, en el kilómetro 41, dirección norte sobre los carriles centrales. El siniestro ocurrió tras el choque que involucró a un motociclista, quien lamentablemente perdió la vida, según los reportes preliminares de las autoridades.

El incidente provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia en la zona, quienes trabajaron para controlar el incendio y atender a los posibles afectados.

De acuerdo con la información preliminar, el choque entre la motocicleta y el autobús, causó una explosión en el motor del camión, lo que generó que se incendiará y dejará como saldo una persona con crisis nerviosa y el conductor de la moto sin vida.

Incendio de camión de pasajeros en carretera México-Querétaro

Debido a la emergencia, el paso vehicular en los carriles centrales fue cerrado completamente para facilitar las labores de control y atención, mientras que en los carriles laterales se mantiene una reducción de carriles por la presencia de las unidades de emergencia.

#AlertaVialFIA | En la #autopista México–Querétaro, a la altura de #Tepotzotlán, un choque provocó que un autobús de pasajeros se incendiara. pic.twitter.com/kJeQa6H3nW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025

Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar con exactitud el saldo del accidente y determinar las causas que originaron el incendio del autobús y el choque con el motociclista. Hasta el momento, se reporta que el motociclista perdió la vida en el lugar.

Se recomienda a los conductores evitar la zona o tomar rutas alternas debido a las afectaciones en la circulación por las maniobras de los cuerpos de emergencia y las restricciones viales que permanecen vigentes mientras se concluyen las diligencias correspondientes.

#Actualización | Incendio controlado tras accidente de de camión de transporte público y motoclclista en la México-Querétaro.



Lo anterior en el km 41 en dirección norte sobre carriles centrales, mismos que se mantiene cerrado el paso vehicular.

Sobre laterales se mantiene… pic.twitter.com/HiCLfqYMOI — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 10, 2025

Información en desarrollo

