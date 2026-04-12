Captan intento de asalto a trailero en la autopista Puebla–Orizaba: así operan los delincuentes

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que un transportista sufrió un intento de asalto en la autopista 150-D, de Puebla-Orizaba, en el tramo de las Cumbres de Maltrata, en dirección a Puebla.

La grabación comenzó a hacerse viral porque, a pocos metros de donde estaban los presuntos ladrones, había patrullas que poco hicieron.

Cabe recordar que esta autopista es considerada una de las carreteras más peligrosas para los transportistas, quienes días antes se manifestaron para evidenciar la crisis de inseguridad que atraviesan.

VIDEO: Captan asalto en Cumbres de Maltrata en la autopista Puebla-Orizaba

Las imágenes muestran el momento en que el trailero circula en la carretera con dirección a Puebla, cuando de repente se puede ver un auto estacionado sobre el carril derecho.

Al esquivarlos, se ve a varios sujetos armados que intentan hacerle señas con lámparas con el fin de que se detuviera. Uno de los presuntos ladrones acciona el arma contra la unidad en movimiento, pero por fortuna no logra herir al chofer.

El tráiler continúa su camino, pero apenas 500 metros más adelante se observan patrullas detenidas. Sin embargo, su presencia no sirve para frenar la ola de delincuencia, ya que los presuntos delincuentes siguen montando retenes ilegales muy cerca, sin que haya consecuencias.

🚨 #Precaución| Captan intento de asalto a un transportista en las Cumbres de Maltrata, autopista Puebla-Orizaba.



👉🏻 Sujetos armados intentaron cerrarle el paso aprovechando la oscuridad de la zona. 🚛⚠️ #Inseguridad #Puebla #Orizaba #Maltrata pic.twitter.com/F0kX9FKMO2 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 12, 2026

¿Qué han dicho las autoridades por el intento de asalto en la Orizaba-Puebla?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el presunto retén ilegal instalado en la autopista 150-D de Orizaba-Puebla, pero esto evidencia cómo los transportistas a diario son víctimas de asaltos en carreteras.

No es la primera vez que se denuncia la inseguridad que enfrentan los traileros. Pese a ello, nada ha cambiado. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la situación está bajo control y que se han instalado mesas de diálogo. Pero ¿de qué sirve, si los delincuentes continúan operando?

Además de la violencia, los operadores también enfrentan la ola de desapariciones y asesinatos, lo que ha encendido las alertas para las personas que solo salen a carretera para trabajar, pero no saben si llegarán con bien a casa.

¿En qué carreteras de México se cometen más asaltos?

Los robos en carreteras continúan sin freno. Tan solo en la primera mitad de 2025, entre enero y mayo, se registraron en promedio 1.2 asaltos por hora, es decir, cerca de 29 al día.

En total, durante esos cinco meses se contabilizaron 4 mil 382 robos al autotransporte de carga. Esta es la realidad que enfrentan a diario los operadores, quienes aseguran que el riesgo es constante.

De acuerdo con los reportes oficiales, el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de robos en carreteras, seguido por Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, donde los transportistas enfrentan condiciones de inseguridad constantes.

