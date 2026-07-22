Quiso aplicar la “fuga perfecta”, pero no le salió: conductora provoca accidente, intenta escapar y termina detenida en Querétaro

Lo que parecía una salida rápida para evitar un problema terminó convirtiéndose en otro más grande, ese fue el caso que vivió una conductora que fue captada en video presuntamente después de provocar un accidente vial en Querétaro y, cuando todo apuntaba a que tendría que responder por los daños, decidió acelerar y abandonar el lugar.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que rápidamente llamó la atención de usuarios, quienes cuestionaron la decisión de la automovilista de retirarse de la escena en lugar de esperar a las autoridades.

Del choque al intento de escape: la maniobra que quedó grabada

A través de las imágenes se observa a la camioneta detenida mientras algunos automovilistas afectados se acercan para reclamar la situación, pero, contrario a todo final con sentido común, terminó escalando cuando subió a su vehículo para luego retirarse del lugar.

La escena, captada por testigos, muestra el momento en que la unidad acelera y se incorpora nuevamente a la vialidad, dejando atrás el accidente y a quienes buscaban que respondiera por lo ocurrido.

Una especie de “me voy antes de que llegue la autoridad” que, al menos en esta ocasión, no terminó como la presunta responsable esperaba.

Policía Estatal la localizó tras abandonar el accidente

De acuerdo con la información difundida, la huida no habría durado demasiado, pues elementos de la Policía Estatal (PoEs) lograron localizar a la conductora minutos después.

Tras su ubicación, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad competente, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles sanciones, el monto de los daños materiales o si alguna persona resultó lesionada tras el choque.

Aunque se desconoce la fecha exacta del accidente, la grabación comenzó a difundirse recientemente y generó múltiples comentarios entre usuarios, principalmente por la decisión de abandonar el lugar del percance.