Así asaltaron a transportista en la México-Puebla; delincuentes le dispararon con armas largas

La inseguridad en las carreteras del país alcanzó un nuevo nivel de descaro este jueves 28 de enero. A plena luz del día y ante la mirada de otros automovilistas, un transportista fue víctima de un asalto violento mientras circulaba por la autopista México-Puebla .

El incidente, que fue grabado y difundido en redes sociales, muestra cómo la delincuencia organizada opera con total impunidad en esta vía estratégica para el comercio nacional.

Ocurrió sobre la México-Puebla

El video del asalto en la México-Puebla

En las imágenes que ya se volvieron virales, se observa cómo una camioneta de color blanco le cierra el paso de manera abrupta al camión de carga. Los delincuentes acorralaron a su víctima, obligándola a disminuir la velocidad.

Este tipo de maniobras son cada vez más comunes en la zona, donde los asaltantes operan con total impunidad.

Armas largas y disparos a quemarropa

Lo más aterrador del ataque es la aparición de al menos dos sujetos que se asoman de la camioneta portando armas largas . Según los reportes, los delincuentes no solo amenazaron al chofer, sino que realizaron disparos contra la cabina para obligarlo a detener la marcha.

El conductor, al verse amenazado, no tuvo más opción que frenar la unidad, permitiendo que los asaltantes tomaran el control total del vehículo en cuestión de segundos.

Momento en el que rateros le disparan al conductor de un camión de carga sobre la autopista México-Puebla para robarlo.

Asaltantes robaron material de construcción en la México-Puebla

Una vez que lograron someter al transportista , los sujetos se llevaron la unidad completa, la cual iba cargada con materiales de construcción. Este tipo de mercancía es altamente codiciada en el mercado negro debido a que es difícil de rastrear y tiene una demanda constante.

Tras bajar al chofer de la cabina, los criminales huyeron con el camión y la camioneta escolta, dejando a la víctima abandonada.

La México-Puebla: Una zona roja para el transporte

Este tramo carretero se ha consolidado como uno de los más peligrosos para el sector logístico en México. Los choferes denuncian que los robos han pasado de ocurrir en la madrugada a registrarse a cualquier hora del día.

La falta de patrullajes preventivos por parte de la Guardia Nacional en puntos críticos ha permitido que estas bandas operen con logística militar, utilizando armas de alto poder que dejan a los transportistas sin posibilidad de defensa.

¿Cómo actuar ante un asalto armado en carretera?

La prioridad siempre debe ser salvaguardar la vida. Ante un asalto, es recomendable seguir los siguientes pasos:

