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Médicos hacen trasplante de corazones de fallecidos por Covid-19

En Italia se realizó el trasplante de dos corazones donados por fallecidos de Covid-19, sin que los receptores se contagiaran.

trasplante de órganos
|Crédito: Twitter @bambinogesu

Escrito por: Azteca Noticias

En Italia se realizó el primer trasplante de corazones donados por fallecidos de Covid-19, sin que los pacientes que recibieron los órganos se hayan contagiado.

El Centro Nacional de Trasplantes (CNT) de Italia informó que los dos trasplantes son históricos, ya que se realizaron a partir de donantes fallecidos que dieron positivo a SARS-CoV-2, en receptores negativos y sin anticuerpos.

La institución detalló en un comunicado que la primera cirugía se realizó a finales de abril, en el Hospital Sant’Orsola, de Bolonia, a un hombre de 64 años que fue dado de alta en buen estado de salud el 1 de junio.

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La segunda intervención se hizo a mediados de mayo, en el Hospital Bambino Gesú de Roma, a un joven de 15 años que en 2020 recibió un corazón artificial, lo que le dio tiempo de vida para esperar un órgano compatible.

Ambos receptores tenían una cardiopatía grave y se encontraban en lista de espera urgente nacional, para obtener los corazones que pudieran salvarles la vida, precisó el CNT.

Riesgo de muerte aceleró el proceso para realizar el trasplante de corazones

El trasplante fue posible gracias a una exención otorgada por el Centro Nacional de Trasplantes a los dos hospitales donde se realizaron las cirugías, que permite implantar órganos vitales de donantes con SARS-CoV-2 y fallecidos por otras causas.

“El protocolo actualmente vigente permite realizar trasplantes de órganos que salvan vidas de donantes que dieron positivo a Covid-19 y fallecieron por otras causas, pero solo en receptores positivos en el momento del trasplante o ya inmunizados por enfermedad previa o vacunación”, detalló.

Massimo Cardillo, director del CNT, mencionó que debido a la gravedad de los pacientes, se activaron los procedimientos de vigilancia de enfermedades infecciosas y se concluyó que el riesgo de muerte o evolución de enfermedades graves relacionadas con la lista de espera, era mayor que la posible transmisión de Covid-19 por parte de los donantes.

“El curso posterior al trasplante demostró que teníamos razón y los receptores ahora están bien y se fueron a casa”, añadió Cardillo.

Además del trasplante de los dos corazones, se han realizado 19 intervenciones relacionadas con donación de hígado solo a pacientes que ya habían tenido Covid-19, ninguno de los cuales tuvo una reinfección después de recibir el órgano.

Desde la activación del protocolo experimental que permite trasplantar órganos de fallecidos por SARS-CoV-2, en diciembre del año pasado, ocho hospitales han participado, entre ellos, el Molinette de Turín y el Niguarda de Milán.

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