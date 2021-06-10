Médicos hacen trasplante de corazones de fallecidos por Covid-19

En Italia se realizó el primer trasplante de corazones donados por fallecidos de Covid-19, sin que los pacientes que recibieron los órganos se hayan contagiado.

El Centro Nacional de Trasplantes (CNT) de Italia informó que los dos trasplantes son históricos, ya que se realizaron a partir de donantes fallecidos que dieron positivo a SARS-CoV-2, en receptores negativos y sin anticuerpos.

La institución detalló en un comunicado que la primera cirugía se realizó a finales de abril, en el Hospital Sant’Orsola, de Bolonia, a un hombre de 64 años que fue dado de alta en buen estado de salud el 1 de junio.

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La segunda intervención se hizo a mediados de mayo, en el Hospital Bambino Gesú de Roma, a un joven de 15 años que en 2020 recibió un corazón artificial, lo que le dio tiempo de vida para esperar un órgano compatible.

Ambos receptores tenían una cardiopatía grave y se encontraban en lista de espera urgente nacional, para obtener los corazones que pudieran salvarles la vida, precisó el CNT.

Realizzati in Italia al #SantOrsola di #Bologna e al @bambinogesu i primi due #trapianti al mondo da donatori positivi al covid a riceventi negativi e senza anticorpi. Entrambi i pazienti avevano bisogno di un cuore: ora stanno bene e non si sono infettati https://t.co/UmkNNXhKnA pic.twitter.com/28l5ogeyl8 — Centro Nazionale Trapianti (@CNTrapianti) June 10, 2021

Riesgo de muerte aceleró el proceso para realizar el trasplante de corazones

El trasplante fue posible gracias a una exención otorgada por el Centro Nacional de Trasplantes a los dos hospitales donde se realizaron las cirugías, que permite implantar órganos vitales de donantes con SARS-CoV-2 y fallecidos por otras causas.

“El protocolo actualmente vigente permite realizar trasplantes de órganos que salvan vidas de donantes que dieron positivo a Covid-19 y fallecieron por otras causas, pero solo en receptores positivos en el momento del trasplante o ya inmunizados por enfermedad previa o vacunación”, detalló.

Massimo Cardillo, director del CNT, mencionó que debido a la gravedad de los pacientes, se activaron los procedimientos de vigilancia de enfermedades infecciosas y se concluyó que el riesgo de muerte o evolución de enfermedades graves relacionadas con la lista de espera, era mayor que la posible transmisión de Covid-19 por parte de los donantes.

“El curso posterior al trasplante demostró que teníamos razón y los receptores ahora están bien y se fueron a casa”, añadió Cardillo.

Además del trasplante de los dos corazones, se han realizado 19 intervenciones relacionadas con donación de hígado solo a pacientes que ya habían tenido Covid-19, ninguno de los cuales tuvo una reinfección después de recibir el órgano.

Desde la activación del protocolo experimental que permite trasplantar órganos de fallecidos por SARS-CoV-2, en diciembre del año pasado, ocho hospitales han participado, entre ellos, el Molinette de Turín y el Niguarda de Milán.

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