Tren de alta velocidad entra en operación en el suroeste de China

Un tren bala partió este lunes (20 de junio de 2022) por la mañana desde el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, rumbo a la capital nacional, Beijing, a través de la provincia central china de Henan, marcando la entrada en plena operación del ferrocarril de alta velocidad de Zhengzhou-Chongqing.

El tren bala Fuxing G52, que transportaba a más de 500 pasajeros, salió de la Estación de Chongqing Norte alrededor de las 7:30 hora local, con lo que el ferrocarril de alta velocidad Zhengzhou-Chongqing de China entró en plena operación.

Con una longitud total de 1,068 kilómetros, el nuevo ferrocarril de alta velocidad une Chongqing y Zhengzhou, la capital provincial de Henan, vía la provincia de Hubei, en el centro de China.

El tren de alta velocidad también es una parte importante de la red ferroviaria de alta velocidad de ocho verticales y ocho horizontales del país, un esquema ferroviario a mediano y largo plazo para mejorar la infraestructura de tráfico y facilitar las conexiones interregionales.

Con esta ruta, el tiempo de viaje desde Chongqing hacia Zhengzhou se puede acortar de alrededor de 8 horas a 4 horas y 23 minutos a máxima velocidad, mientras que el trayecto más corto de Chongqing a Beijing, capital de China, se reducirá de más 20 horas a menos de 7 horas.

🙋🏻🙋🏻‍♂The Zhengzhou-Chongqing high-speed railway has arrived at Wushan Station!

Wushan(“shan” means mountains in Chinese), as the name suggests, is a place where you can view the green and rolling mountains before you even leave the high-speed railway station. pic.twitter.com/37VreCdUBS — iChongqing (@iChongqing_CIMC) June 20, 2022

Área del embalse de las Tres Gargantas ahora están conectadas a la red ferroviaria de alta velocidad

Se abrieron dos tramos a lo largo del ferrocarril en 2016 y 2019, respectivamente. La nueva sección, que se inauguró el lunes, une Xiangyang de Hubei y Wanzhou de Chongqing, y su construcción comenzó en diciembre del año 2015. Con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, la sección de 434 kilómetros consta de 91 puentes y 57 túneles y tiene 10 estaciones.

Lanzado como un nuevo canal para conectar el suroeste de China, el centro de China y el norte de China, se espera que con este tren de alta velocidad se pueda impulsar los intercambios económicos y personales entre las regiones, además de promover el desarrollo del círculo económico Chengdu-Chongqing, el cinturón económico del río Yangtsé, las ciudades en el centro de China, y otras estrategias de desarrollo.

Con una longitud total de 1.068 kilómetros, el nuevo ferrocarril de alta velocidad Zhengzhou-Chongqing entra en operación completa el lunes 20 de junio. #EconomíaChina #Chinahttps://t.co/dFXoPcFhtN — CGTN en Español (@cgtnenespanol) June 20, 2022

Centro ferroviario de pasajeros más grande de Asia comienza a operar en Beijing

El centro ferroviario de pasajeros más grande de Asia entró en funcionamiento este lunes (20 de junio de 2022) en Beijing, tras una reconstrucción de cuatro años que da nueva vida a la estación de tren más antigua de la capital china.

Con una superficie de construcción de casi 400 mil metros cuadrados, equivalente a 56 campos de fútbol estándar, la estación ferroviaria de Fengtai de Beijing cuenta con 32 vías férreas y 32 andenes y tiene una capacidad máxima de servicio de 14 mil pasajeros por hora.

La estación fue construida en 1895 en el distrito de Fengtai, en el sur de Beijing, donde ofrecía servicios de pasajeros y carga hasta su cierre en el año 2010. Su reconstrucción arrancó en septiembre del 2018.

Además de la ampliación de la superficie, la estación ha adoptado conceptos de planificación y diseño ecológicos y de baja emisión de carbono, con la instalación de más de 200 tubos de luz que pueden ahorrar 950 mil kWh de electricidad cada año y reducir las emisiones en más de 900 toneladas, así como paneles solares fotovoltaicos, que pueden generar 7 millones de kWh de electricidad verde cada año.

También es la primera estación ferroviaria del país que cuenta con una estructura de dos pisos que proporcionan servicios de tren regulares y de alta velocidad. También hay una estación de metro subterráneo, lo que permite a los pasajeros realizar transbordos sin contratiempos.

China continúa con su plan de desarrollo ferroviario de alta velocidad

China lanzó un "plan de red ferroviaria a mediano y largo plazo" en 2004, que planificó su desarrollo ferroviario de alta velocidad, bajo el cual China experimentó un desarrollo significativo y creó una red ferroviaria básica de alta velocidad.

Ajustado en el año 2008, el plan mejoró la estrategia "Cuatro Verticales y Cuatro Horizontales" planteada hace cuatro años. En la versión de 2016, el plan actualizó esta red ferroviaria de alta velocidad a una de "Ocho Verticales y Ocho Horizontales", uniendo el norte y el sur, así como el este y el oeste en China.