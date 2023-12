Tres de cinco magistrados exigen la renuncia de Reyes Rodríguez al frente al Tribunal Electoral

Tres de cinco magistrados exigieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Debe renunciar, no genera unidad, carece de liderazgo”, fueron las palabras de los magistrados, quienes además presentaron una lista de abusos e irregularidades en su administración.

Esto ocurrió durante la sesión del pasado jueves 7 de diciembre, misma que estaba programada para las 10:00 horas; sin embargo, acabó siendo hasta las 17:30 horas debido al conflicto interno entre los magistrados.

Por su parte, Rodríguez Mondragón pedía tiempo para tomar una decisión y argumentó que el proceso electoral en marcha, 2023-2024,demanda decisiones responsables. “Para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes”. Asimismo, fue apoyado por la magistrada Janine Otalora.

Tras decretarse un receso de 15 minutos, los magistrados dialogaron en privado y se pensó que votarían por un nuevo presidente fuera de cámaras; sin embargo, algo ocurrió a puerta cerrada, pues al salón de sesiones ya no regresaron todos, por lo que no fue considerada como una sesión oficial por la falta de quórum.

Solicité, junto con mis compañeros Mónica Soto y @FFuentesBarrera, la realización de la sesión pública suspendida el día de hoy.



Comparto el documento oficial. pic.twitter.com/vpB00p1uoQ — Felipe de la Mata Pizaña (@fdelamatap) December 7, 2023

“El presidente Reyes Rodriguez Mondragon huyó de su propio Tribunal y de su pleno, evidencia que no tiene palabra y que no dice la verdad, ese es el problema... no ve por la institución”, dijo el magistrado Felipe de la Mata.

La magistrada Mónica Soto puso en altavoz una llamada con el presidente Rodríguez Mondragón y le hizo saber que no volvería a sesión, sino hasta el lunes.

¿Cuándo se sabrá si Reyes Mondragón renuncia al Tribunal Electoral?

Será el próximo lunes 11 de diciembre cuando Rodríguez Mondragón haga pública su decisión frente al Tribunal Electoral. Cabe destacar que él considera que no hay una justificación para la exigencia de su renuncia y llamó al diálogo.

A seis meses de la elección presidencial, además de los comicios más grandes de la historia del país, la autoridad electoral está en crisis.