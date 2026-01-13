La represión tras las protestas en Irán contra el régimen islámico han superado las dos semanas de duración y la tiranía usó todo su poder para contenerlo, por lo que los muertos por la represión llegan a las 2 mil personas.

Un oficial iraní aseguró a la agencia de noticias Reuters que entre los muertos están manifestantes y personal de seguridad del gobierno. El oficial señaló que hay personas, a las que calificó como “terroristas” detrás de las muertes, aunque declinó dar detalles sobre cuáles personas murieron.

Más de 500 muertos tras represión de protestas en Irán contra el régimen

Masacre en Irán: cifra de muertos sube a 2 mil y las morgues de Teherán colapsan

Esta cifra contrasta con la ofrecida el domingo 11 de enero de 2026, cuando la organización por los derechos humanos HRANA mencionó que las protestas habían dejado un saldo de 500 muertos.

La televisión local ha mostrado sólo imágenes de ataúdes. No obstante, medios como Reuters han captado imágenes de bolsas para cadáveres en el suelo enfrente del Centro Forense Kahrizak en Teherán, debido a que son demasiado muertos para albergarlos dentro de la morgue.

Guerra comercial: Trump anuncia impuestos a países que hagan negocios con Irán

Cabe recordar que a raíz de las protestas, la tarde del lunes 12 de enero de 2026, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que aplicaría un impuesto a las importaciones de productos procedentes de países que hagan cualquier tipo de negocio con Irán, el cual es reconocido como una nación exportadora de petróleo.

La protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre de 2025, debido a la caída del valor de la moneda y crecieron por la economía estancada y por llamados a derribar el régimen islamista en el poder desde 1979, donde se estableció tras el triunfo de la Revolución Islámica.

El régimen se defiende: Abbas Araqchi culpa a EU e Israel por "elementos armados"

Abbas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán , aseguró el lunes 12 de enero de 2026 que la situación en su país estaba “bajo control total”, después de la violencia ocurrida en las protestas contra el régimen iraní. El funcionario culpó a Israel y a Estados Unidos, por las manifestaciones masivas y las muertes ocurridas y aseguró que hay personas que disparan, tanto con los oficiales de policía, como contra los manifestantes.

“Se observaron elementos armados entre los manifestantes, que disparan no solo contra nuestras fuerzas de seguridad y la policía, sino, lo que es más importante, sabemos que también disparan contra la gente común”, mencionó Araqchi.

